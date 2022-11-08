https://sputniknews.com.tr/20221108/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-fatih-donmez-kismen-ruble-uzerinden-ticaret-basladi-1063185622.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Rusya ile kısmen ruble üzerinden ticaret başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Rusya ile kısmen ruble üzerinden ticaret başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rusya ile Türkiye arasında kısmi ruble ticaretinin başladığını belirterek, "Son görüşmemizde bir mutabakat söz... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Rusya ile kısmen ruble üzerinden ticaret başladı
12:43 08.11.2022 (güncellendi: 12:46 08.11.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rusya ile Türkiye arasında kısmi ruble ticaretinin başladığını belirterek, "Son görüşmemizde bir mutabakat söz konusu. Bununla alakalı olarak teknik birtakım çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı" dedi.