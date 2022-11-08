Türkiye
SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221108/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-fatih-donmez-kismen-ruble-uzerinden-ticaret-basladi-1063185622.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Rusya ile kısmen ruble üzerinden ticaret başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Rusya ile kısmen ruble üzerinden ticaret başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rusya ile Türkiye arasında kısmi ruble ticaretinin başladığını belirterek, "Son görüşmemizde bir mutabakat söz... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T12:43+0300
2022-11-08T12:46+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062451921_0:0:1212:682_1920x0_80_0_0_ea4673e397a02326016c1ef860e1349b.jpg
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062451921_92:0:1192:825_1920x0_80_0_0_1f779442199109a037373b6f2b05e306.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye
rusya, türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Rusya ile kısmen ruble üzerinden ticaret başladı

12:43 08.11.2022 (güncellendi: 12:46 08.11.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rusya ile Türkiye arasında kısmi ruble ticaretinin başladığını belirterek, "Son görüşmemizde bir mutabakat söz konusu. Bununla alakalı olarak teknik birtakım çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала