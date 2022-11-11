https://sputniknews.com.tr/20221111/milli-savunma-bakanligi--pence-kilit-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1063334769.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T17:20+0300
2022-11-11T17:20+0300
2022-11-11T17:20+0300
yaşam
pençe kilit operasyonu
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.Bursa Valisi de açıklama yaptıBursa Valisi Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak´ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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pençe kilit operasyonu, şehit, milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu, şehit, milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu" açıklamasında bulundu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.
Bursa Valisi de açıklama yaptı
Bursa Valisi Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak´ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.