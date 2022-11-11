https://sputniknews.com.tr/20221111/israilden-katara-dunya-kupasi-icin-direkt-ucuslar-yapilacak-1063313614.html

İsrail'den Katar'a Dünya Kupası için direkt uçuşlar yapılacak

İsrail'den Katar'a Dünya Kupası için direkt uçuşlar yapılacak

İsrail'den Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için doğrudan uçuşlar gerçekleştirilecek. Turnuva nedeniyle İsrail, Katar'da konsolosluk hizmeti sağlamak için geçici... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

israil

katar

uçuş

2022 dünya kupası

diplomatik misyon

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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Kültür, Spor Bakanlığı, FIFA ve Katar'daki dünya kupası organizatörleri 2022 Dünya Kupası boyunca İsrail ile Katar arasında direkt uçuşların başlaması konusunda anlaştı.Aynı şekilde, İsrail'in Katar'da konsolosluk hizmeti sağlamak için geçici bir diplomatik misyon açmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada da İsrailli ve Filistinli taraftarların Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'a doğrudan uçabileceği belirtildi. Açıklamada, Katar'a gelecek futbolseverler için geliştirilen 'Hayya' kart şartı uygulamasının geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı.İsrail'deki "i24" televizyonu, dün, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne dayandırdığı haberinde, Dünya Kupası için Katar'da geçici diplomatik ofis açılacağını belirtmişti.20 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221105/katar-dunya-kupasina-ev-sahipligimiz-konusunda-yapilan-elestiriler-iki-yuzluluk-1063092645.html

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