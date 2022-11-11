https://sputniknews.com.tr/20221111/intihar-girisiminde-bulunan-kaymakam-5-gun-sonra-oldu-1063329674.html

İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü

İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü

Yalova'da 5 gün önce intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T15:24+0300

2022-11-11T15:24+0300

2022-11-11T15:24+0300

türkiye

yalova

kaymakam

intihar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063329529_37:0:766:410_1920x0_80_0_0_32a919555cbea12a6a7cdb17ee5363d3.jpg

Yalova'da beylik tabanca ile intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), hayatını kaybetti.Olay, 6 Kasım'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi.Eylül 2021'de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç, evinde beylik tabanca ile intihara kalkıştı.Çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Kılıç, bugün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.Kılıç'ın intiharı ile ilgili başlatılan idari ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221106/kaymakam-evinde-silahla-yaralanmis-halde-bulundu-1063123988.html

türkiye

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yalova, kaymakam, intihar