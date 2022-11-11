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İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
Yalova'da 5 gün önce intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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intihar
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Yalova'da beylik tabanca ile intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), hayatını kaybetti.Olay, 6 Kasım'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi.Eylül 2021'de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç, evinde beylik tabanca ile intihara kalkıştı.Çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Kılıç, bugün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.Kılıç'ın intiharı ile ilgili başlatılan idari ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221106/kaymakam-evinde-silahla-yaralanmis-halde-bulundu-1063123988.html
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yalova, kaymakam, intihar
yalova, kaymakam, intihar

İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü

15:24 11.11.2022
© DHAİntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© DHA
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Yalova'da 5 gün önce intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yalova'da beylik tabanca ile intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), hayatını kaybetti.
Olay, 6 Kasım'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
Eylül 2021'de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç, evinde beylik tabanca ile intihara kalkıştı.

Çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Kılıç, bugün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Kılıç'ın intiharı ile ilgili başlatılan idari ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Yalova Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
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Kaymakam evinde silahla yaralanmış halde bulundu
6 Kasım, 14:06
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