https://sputniknews.com.tr/20221111/intihar-girisiminde-bulunan-kaymakam-5-gun-sonra-oldu-1063329674.html
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
Yalova'da 5 gün önce intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T15:24+0300
2022-11-11T15:24+0300
2022-11-11T15:24+0300
türkiye
yalova
kaymakam
intihar
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Yalova'da beylik tabanca ile intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), hayatını kaybetti.Olay, 6 Kasım'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi.Eylül 2021'de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç, evinde beylik tabanca ile intihara kalkıştı.Çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Kılıç, bugün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.Kılıç'ın intiharı ile ilgili başlatılan idari ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221106/kaymakam-evinde-silahla-yaralanmis-halde-bulundu-1063123988.html
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yalova, kaymakam, intihar
yalova, kaymakam, intihar
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
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Yalova'da 5 gün önce intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yalova'da beylik tabanca ile intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), hayatını kaybetti.
Olay, 6 Kasım'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
Eylül 2021'de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç, evinde beylik tabanca ile intihara kalkıştı.
Çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Kılıç, bugün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Kılıç'ın intiharı ile ilgili başlatılan idari ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.