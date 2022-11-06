https://sputniknews.com.tr/20221106/kaymakam-evinde-silahla-yaralanmis-halde-bulundu-1063123988.html
Kaymakam evinde silahla yaralanmış halde bulundu
Kaymakam evinde silahla yaralanmış halde bulundu
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı hastanede ameliyata... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T14:06+0300
2022-11-06T14:06+0300
2022-11-06T14:06+0300
türkiye
yalova
armutlu
kaymakam
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Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Kılıç, ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
türkiye
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yalova, armutlu, kaymakam
yalova, armutlu, kaymakam
Kaymakam evinde silahla yaralanmış halde bulundu
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Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Kılıç, ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.