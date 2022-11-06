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https://sputniknews.com.tr/20221106/kaymakam-evinde-silahla-yaralanmis-halde-bulundu-1063123988.html
Kaymakam evinde silahla yaralanmış halde bulundu
Kaymakam evinde silahla yaralanmış halde bulundu
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı hastanede ameliyata... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T14:06+0300
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türkiye
yalova
armutlu
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Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Kılıç, ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
türkiye
yalova
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yalova, armutlu, kaymakam
yalova, armutlu, kaymakam

Kaymakam evinde silahla yaralanmış halde bulundu

14:06 06.11.2022
© AAYalova Devlet Hastanesi
Yalova Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Kılıç, ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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