https://sputniknews.com.tr/20221111/imamoglu-ataturku-anma-etkinliginde-esini-dansa-kaldirdi-1063331193.html

İmamoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde eşini dansa kaldırdı

İmamoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde eşini dansa kaldırdı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Atatürk'ün ölümünün 84. yılında konsere ev sahipliği yaptı. Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T16:03+0300

2022-11-11T16:03+0300

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yaşam

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

dilek imamoğlu

dans

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında AKM'de konser düzenledi. Konserde Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan Atatürk Oratoryosu seslendirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve müzisyenler Melek Mosso ve Gökhan Türkmen ile birlikte Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.

https://sputniknews.com.tr/20221110/mansur-yavastan-ekrem-imamogluna-anca-beraber-kanca-beraber-baskanim-1063307008.html

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, dilek imamoğlu, dans