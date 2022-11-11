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https://sputniknews.com.tr/20221111/imamoglu-ataturku-anma-etkinliginde-esini-dansa-kaldirdi-1063331193.html
İmamoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde eşini dansa kaldırdı
İmamoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde eşini dansa kaldırdı
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Atatürk'ün ölümünün 84. yılında konsere ev sahipliği yaptı. Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T16:03+0300
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yaşam
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
dilek imamoğlu
dans
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında AKM'de konser düzenledi. Konserde Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan Atatürk Oratoryosu seslendirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve müzisyenler Melek Mosso ve Gökhan Türkmen ile birlikte Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.
https://sputniknews.com.tr/20221110/mansur-yavastan-ekrem-imamogluna-anca-beraber-kanca-beraber-baskanim-1063307008.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, dilek imamoğlu, dans
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, dilek imamoğlu, dans

İmamoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde eşini dansa kaldırdı

16:03 11.11.2022
© Fotoğraf : İBBİmamoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde eşini dansa kaldırdı
İmamoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde eşini dansa kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© Fotoğraf : İBB
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Atatürk'ün ölümünün 84. yılında konsere ev sahipliği yaptı. Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında AKM'de konser düzenledi.
Konserde Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan Atatürk Oratoryosu seslendirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve müzisyenler Melek Mosso ve Gökhan Türkmen ile birlikte Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.
Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.
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