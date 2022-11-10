https://sputniknews.com.tr/20221110/mansur-yavastan-ekrem-imamogluna-anca-beraber-kanca-beraber-baskanim-1063307008.html

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na: 'Anca beraber kanca beraber Başkanım'

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na: 'Anca beraber kanca beraber Başkanım'

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın görülecek. Duruşma öncesi ABB Başkanı Yavaş, İmamoğlu'na... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T22:09+0300

2022-11-10T22:09+0300

2022-11-10T22:11+0300

türkiye

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

istanbul büyükşehir belediye meclisi

abd ankara büyükelçiliği

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.Duruşma öncesi İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221110/imamoglu-siyasetten-men-edilir-mi-1063276104.html

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Sputnik Türkiye

mansur yavaş, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediye meclisi, abd ankara büyükelçiliği