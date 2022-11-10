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https://sputniknews.com.tr/20221110/mansur-yavastan-ekrem-imamogluna-anca-beraber-kanca-beraber-baskanim-1063307008.html
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na: 'Anca beraber kanca beraber Başkanım'
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na: 'Anca beraber kanca beraber Başkanım'
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın görülecek. Duruşma öncesi ABB Başkanı Yavaş, İmamoğlu'na... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T22:09+0300
2022-11-10T22:11+0300
türkiye
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediye meclisi
abd ankara büyükelçiliği
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.Duruşma öncesi İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221110/imamoglu-siyasetten-men-edilir-mi-1063276104.html
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediye meclisi, abd ankara büyükelçiliği
mansur yavaş, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediye meclisi, abd ankara büyükelçiliği

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na: 'Anca beraber kanca beraber Başkanım'

22:09 10.11.2022 (güncellendi: 22:11 10.11.2022)
© İHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© İHA
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İBB Başkanı İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın görülecek. Duruşma öncesi ABB Başkanı Yavaş, İmamoğlu'na, "Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz. Anca beraber kanca beraber Başkanım" ifadeleriyle destek verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Duruşma öncesi İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz. Anca beraber kanca beraber Başkanım. Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz.
09.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
İmamoğlu siyasetten men edilir mi?
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