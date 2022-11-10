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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221110/imamoglu-siyasetten-men-edilir-mi-1063276104.html
İmamoğlu siyasetten men edilir mi?
İmamoğlu siyasetten men edilir mi?
İBB Başkanı İmamoğlu'nun yarın görülecek duruşması beklenirken, CHP lideri de "İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" açıklamasında bulundu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T11:35+0300
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09.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
09.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretten yargılandığı davanın duruşması 11 Kasım’da görülecek. Bu duruşmada hakaret suçunu işlediğine ve hapis cezasına çarptırıldığına karar verilirse İmamoğlu siyasetten men edileceği belirtiliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Polislerimizi intihara sürükleyen kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.Enver Aysever, İmamoğlu'nun siyasetten men edilmesi iddialarını, dinleyiciyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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radyo, program, аудио
radyo, program, аудио

İmamoğlu siyasetten men edilir mi?

11:35 10.11.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
09.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun yarın görülecek duruşması beklenirken, CHP lideri de "İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretten yargılandığı davanın duruşması 11 Kasım’da görülecek.
Bu duruşmada hakaret suçunu işlediğine ve hapis cezasına çarptırıldığına karar verilirse İmamoğlu siyasetten men edileceği belirtiliyor.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Polislerimizi intihara sürükleyen kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.
Enver Aysever, İmamoğlu'nun siyasetten men edilmesi iddialarını, dinleyiciyle birlikte değerlendirdi.
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