https://sputniknews.com.tr/20221110/imamoglu-siyasetten-men-edilir-mi-1063276104.html

İmamoğlu siyasetten men edilir mi?

İmamoğlu siyasetten men edilir mi?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yarın görülecek duruşması beklenirken, CHP lideri de "İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" açıklamasında bulundu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

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yolcu yolunda gerek

radyo

program

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09.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek 09.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretten yargılandığı davanın duruşması 11 Kasım’da görülecek. Bu duruşmada hakaret suçunu işlediğine ve hapis cezasına çarptırıldığına karar verilirse İmamoğlu siyasetten men edileceği belirtiliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Polislerimizi intihara sürükleyen kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.Enver Aysever, İmamoğlu'nun siyasetten men edilmesi iddialarını, dinleyiciyle birlikte değerlendirdi.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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