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https://sputniknews.com.tr/20221111/iletisim-baskanligindan-chpli-vekile-tepki-100-yillik-isleyisten-haberdar-olmamasi-ibretliktir-1063339946.html
İletişim Başkanlığı'ndan CHP'li vekile tepki: 100 yıllık işleyişten haberdar olmaması ibretliktir
İletişim Başkanlığı'ndan CHP'li vekile tepki: 100 yıllık işleyişten haberdar olmaması ibretliktir
İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı (AA), 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T22:16+0300
2022-11-11T22:20+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aa
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
evren başar
özgür karabat
anadolu ajansı
anadolu ajansı (aa)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama yaptı.CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında yaptığı çarpıtmanın, "karşı karşıya olunan cehaletin ve kötücül siyasetin vahametini gözler önüne serdiğini" söyleyen Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı AA, kurulduğu Milli Mücadele günlerinden bu yana 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır" ifadelerini kullandı.Başar, AA'nın 1984'ten itibaren Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü üzerinden aldığı bu ödeneklerin, 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aktarılmaya başlandığını hatırlattı.Bu uygulamanın, yeni bir durum olmadığı gibi dünyada resmi haber ajansına sahip çok sayıda gelişmiş ülkede de benzer şekilde yürütüldüğünü ifade eden Başar, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir. CHP'li yetkililere böyle ibretlik durumlara düşmemeleri için resmi kurumlar tarafından şeffaf şekilde paylaşılan bilgileri çarpıtmamaları ve seyahat ettikleri ülkelerde iletişim alanındaki kurumları da ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz.CHP'nin bir süredir milli kurumlarımızı, yıpratmak amacıyla hedef aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA'ya yönelik bu çarpıtmanın sistematik dezenformasyonunun bir parçası olduğu aşikardır.Türkiye Yüzyılı'nın önemli sütunlarından biri olan iletişim alanında hakikat için mücadele ederken, önemli gayretlerimizden biri de devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırma çabalarına karşı koymak olacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20221029/iletisim-baskanligindan-cumhuriyet-bayramina-ozel-3-boyutlu-gosteri-1062851340.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aa, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, evren başar, özgür karabat, anadolu ajansı, anadolu ajansı (aa)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aa, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, evren başar, özgür karabat, anadolu ajansı, anadolu ajansı (aa)

İletişim Başkanlığı'ndan CHP'li vekile tepki: 100 yıllık işleyişten haberdar olmaması ibretliktir

22:16 11.11.2022 (güncellendi: 22:20 11.11.2022)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
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İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı (AA), 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır. İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten haberdar olmaması ibretliktir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama yaptı.
CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında yaptığı çarpıtmanın, "karşı karşıya olunan cehaletin ve kötücül siyasetin vahametini gözler önüne serdiğini" söyleyen Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı AA, kurulduğu Milli Mücadele günlerinden bu yana 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır" ifadelerini kullandı.
Başar, AA'nın 1984'ten itibaren Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü üzerinden aldığı bu ödeneklerin, 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aktarılmaya başlandığını hatırlattı.
Bu uygulamanın, yeni bir durum olmadığı gibi dünyada resmi haber ajansına sahip çok sayıda gelişmiş ülkede de benzer şekilde yürütüldüğünü ifade eden Başar, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir. CHP'li yetkililere böyle ibretlik durumlara düşmemeleri için resmi kurumlar tarafından şeffaf şekilde paylaşılan bilgileri çarpıtmamaları ve seyahat ettikleri ülkelerde iletişim alanındaki kurumları da ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz.
CHP'nin bir süredir milli kurumlarımızı, yıpratmak amacıyla hedef aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA'ya yönelik bu çarpıtmanın sistematik dezenformasyonunun bir parçası olduğu aşikardır.
Türkiye Yüzyılı'nın önemli sütunlarından biri olan iletişim alanında hakikat için mücadele ederken, önemli gayretlerimizden biri de devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırma çabalarına karşı koymak olacaktır."
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı’na özel 3 boyutlu gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
TÜRKİYE
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı’na özel 3 boyutlu gösteri
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