https://sputniknews.com.tr/20221029/iletisim-baskanligindan-cumhuriyet-bayramina-ozel-3-boyutlu-gosteri-1062851340.html

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı’na özel 3 boyutlu gösteri

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı’na özel 3 boyutlu gösteri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haydarpaşa Gar Binası, Galata Kulesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası ve Cumhuriyet Müzesi'nde... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T23:15+0300

2022-10-29T23:15+0300

2022-10-29T23:21+0300

29 ekim cumhuriyet bayramı

türkiye

mapping

türkiye yüzyılı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul ve Ankara'da tarihi mekanlarda, 'Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz' temasıyla 3 boyutlu mapping gösterileri ile LED videoların gösterimi gerçekleştirildi.İletişim Başkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası ve Cumhuriyet Müzesi duvarlarına yansıyan, son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu görseller, bugün saat 20.23’te izleyicilerle buluştu.'Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz' temalı mapping gösterileri, "Çift başlı bir kartaldık kanat açtık tarihe. Kök saldık çınar olduk 3 kıta 7 iklime. Hilalimiz yıldızlandı al kanlara boyandı, bayrak oldu Cumhuriyete. Kenetlenip şahlandık devlet millet el ele. Bak eşiğindeyiz şimdi o büyük hayalin. Deden, ceddin, baban neslin. Duysun dünya. En kahraman Türk milleti. Bak Türkiye Yüzyılı geliyor, daha çok parlıyor ayı yıldızı Türk'ün" sözleri ile başladı.Gösteriler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.Gösteriler, Malazgirt'ten başlayan tarih yolculuğunda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" emri ile izleyenleri Milli Mücadele günlerine götürürken Türkiye'nin hikayesi anlatıldı.Gösteri, 2053 ve 2073 hedeflerine de atıfta bulunarak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, şahlanarak giriyoruz. Selam olsun kanıyla canıyla kurtuluş destanını yazıp, Cumhuriyeti kuranlara. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal'e. Selam olsun bugün bizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Selam olsun yeni Türkiye Yüzyılı'na" sözleriyle son buldu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı’nda kurulan küp LED ekranlarda 'Türkiye Yüzyılı' temalı videolar gün boyu gösterildi.

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29 ekim cumhuriyet bayramı, mapping, türkiye yüzyılı