https://sputniknews.com.tr/20221111/ibb-baskani-imamoglu-hakaret-davasinda-hakim-karsisinda-1063316046.html
İBB Başkanı İmamoğlu 'hakaret' davasında hakim karşısında
İBB Başkanı İmamoğlu 'hakaret' davasında hakim karşısında
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'YSK üyelerine hakaret' ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T09:41+0300
2022-11-11T09:41+0300
2022-11-11T09:41+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
ahmak
hakaret
mahkeme
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019'daki yerel seçimler sırasında "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle" başlayan yargılanmasına devam ediliyor.Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Eylül'de görülen duruşmayı mahkeme, tanık dinlenmesi için bugüne ertelemişti. Anadolu Adalet Sarayı'ndaki duruşma saat 11.00'de başlayacak.Hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ''siyaset yasağı'' ile karşı karşıya kalabilir.
https://sputniknews.com.tr/20221110/imamoglu-siyasetten-men-edilir-mi-1063276104.html
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ekrem imamoğlu, ibb, ahmak, hakaret, mahkeme
ekrem imamoğlu, ibb, ahmak, hakaret, mahkeme
İBB Başkanı İmamoğlu 'hakaret' davasında hakim karşısında
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'YSK üyelerine hakaret' ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görülüyor. Duruşma saat 11.00'de başlayacak. İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ''siyaset yasağı'' ile karşı karşıya kalabilir.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019'daki yerel seçimler sırasında "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle" başlayan yargılanmasına devam ediliyor.
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Eylül'de görülen duruşmayı mahkeme, tanık dinlenmesi için bugüne ertelemişti. Anadolu Adalet Sarayı'ndaki duruşma saat 11.00'de başlayacak.
Hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ''siyaset yasağı'' ile karşı karşıya kalabilir.