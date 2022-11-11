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https://sputniknews.com.tr/20221111/guney-koredeki-cadilar-bayrami-faciasi-sorusturmasinda-supheli-emniyet-yetkilisi-evinde-olu-bulundu-1063336973.html
Güney Kore'deki Cadılar Bayramı faciası soruşturmasında şüpheli emniyet yetkilisi evinde ölü bulundu
Güney Kore'deki Cadılar Bayramı faciası soruşturmasında şüpheli emniyet yetkilisi evinde ölü bulundu
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamasında 156 kişinin ölümüne neden olan izdihama ilişkin soruşturmada şüpheli olarak yer alan emniyet yetkilisi evinde ölü... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T19:21+0300
2022-11-11T19:21+0300
dünya
güney kore
izdiham
cadılar bayramı
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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, bir akrabası yerel saatle 12.45'te emniyet yetkilisinin başkent Seul'deki evine gitti.Akrabası, soyadı Jeong olarak belirtilen yetkilinin cansız bedenini buldu.İş arkadaşları, Jeong'un dün kendilerine intihar edeceğini ima eden mesajlar attığını belirtti.Jeong'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.55 yaşındaki Jeong, izdihamın ardından açılan soruşturmada şüpheli olarak yer alıyordu.İç istihbaratın, izdihamdan önce Cadılar Bayramı döneminde ciddi bir kaza yaşanabileceğine dair raporu olduğu, Jeong'un konuyla ilgili harekete geçilmediğini gizlemek için bu raporun silinmesi talimatı verdiği iddia edilmişti.Jeong'a yetkinin kötüye kullanılması, delillerin yok edilmesi ve ölümle sonuçlanan mesleki ihmal suçlamaları yöneltilmişti.Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham çıkmıştı.İzdihamda, 156 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumu ağır onlarca kişi yaralanmıştı.Koreli yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda ve 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "ulusal yas" ilan etmişti.Ülkede binlerce kişi, izdiham nedeniyle hükümeti protesto etmiş ve sorumluların istifasını talep etmişti.Olay, Güney Kore'de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221101/guney-korede-hukumet-ve-polis-cadilar-bayrami-izdihamindaki-sorumlulugunu-kabul-etti-1062929700.html
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güney kore, izdiham, cadılar bayramı
güney kore, izdiham, cadılar bayramı

Güney Kore'deki Cadılar Bayramı faciası soruşturmasında şüpheli emniyet yetkilisi evinde ölü bulundu

19:21 11.11.2022
© AFP 2022 / ALBERT RETIEFGüney Kore'deki Cadılar Bayramı izdihamı
Güney Kore'deki Cadılar Bayramı izdihamı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / ALBERT RETIEF
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Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamasında 156 kişinin ölümüne neden olan izdihama ilişkin soruşturmada şüpheli olarak yer alan emniyet yetkilisi evinde ölü bulundu.
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, bir akrabası yerel saatle 12.45'te emniyet yetkilisinin başkent Seul'deki evine gitti.
Akrabası, soyadı Jeong olarak belirtilen yetkilinin cansız bedenini buldu.
İş arkadaşları, Jeong'un dün kendilerine intihar edeceğini ima eden mesajlar attığını belirtti.
Jeong'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
55 yaşındaki Jeong, izdihamın ardından açılan soruşturmada şüpheli olarak yer alıyordu.
İç istihbaratın, izdihamdan önce Cadılar Bayramı döneminde ciddi bir kaza yaşanabileceğine dair raporu olduğu, Jeong'un konuyla ilgili harekete geçilmediğini gizlemek için bu raporun silinmesi talimatı verdiği iddia edilmişti.
Jeong'a yetkinin kötüye kullanılması, delillerin yok edilmesi ve ölümle sonuçlanan mesleki ihmal suçlamaları yöneltilmişti.
Güney Kore başkenti Seul'ün gece hayatı merkezi Itaewon'da Cadılar Bayramı izdihamının yaşanmasından önceki bir manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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Güney Kore'de hükümet ve polis, Cadılar Bayramı izdihamındaki sorumluluğunu kabul etti
1 Kasım, 12:58
Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham çıkmıştı.
İzdihamda, 156 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumu ağır onlarca kişi yaralanmıştı.
Koreli yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda ve 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.
Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "ulusal yas" ilan etmişti.
Ülkede binlerce kişi, izdiham nedeniyle hükümeti protesto etmiş ve sorumluların istifasını talep etmişti.
Olay, Güney Kore'de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.
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