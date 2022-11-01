https://sputniknews.com.tr/20221101/guney-korede-hukumet-ve-polis-cadilar-bayrami-izdihamindaki-sorumlulugunu-kabul-etti-1062929700.html

Güney Kore'de hükümet ve polis, Cadılar Bayramı izdihamındaki sorumluluğunu kabul etti

Güney Kore'de hükümet ve polis, Cadılar Bayramı izdihamındaki sorumluluğunu kabul etti

Başkent Seul'de Cadılar Bayramı izdihamıyla ilgili başbakan, içişleri bakanı ve polis teşkilatından açıklama geldi. Kurumsal kusurlar yapıldığını ve devletin... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T12:58+0300

2022-11-01T12:58+0300

2022-11-01T12:58+0300

dünya

özür

özür dilemek

itiraf

başbakan

içişleri bakanlığı

polis

emniyet müdürü

hükümet

güney kore

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Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında 156 can alan ve 150'den fazla kişiyi yaralayan izdihamla ilgili itiraflar, kalabalık ve trafik kontrolünün yetersiz olmasının can kaybını artırdığına dair uzman tespitleri eşliğinde halktan yükselen öfke ve polise hesap sorulması çağrılarının ardından geldi.Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Seul'ün gece hayatı merkezi Itaewon'da yaşanan trajediyi 'olmaması gereken feci bir kaza' diye niteledi. Yaslı ailelere üzüntülerini sunan Başbakan Han, 'kalabalığı yönetmedeki kurumsal başarısızlıkların felakette rol oynadığını' kabul etti. Han, hükümetin, spontane olaylar sırasında bu tür sorunların bir daha asla yaşanmaması için tüm bakanlıklar, kurumlar ve sağlık kurumlarıyla birlikte çalışacağı sözünü verdi. Uzmanlar, polis teşkilatının cumartesi Cadılar Bayramı için Itaewon'da 100 bin kişinin toplanacağını tahmin etmesine rağmen bölgeye sadece 137 polis memuru gönderdiğine dikkat çekmişti.Tepkiler üzerine açıklama yapan Emniyet Müdürü Yoon Hee-keun, polis müdahalesinin 'eksik ve yetersiz' olduğunu kabul ederken 'hayal kırıklığı' ifadesini kullandı. Kamu güvenliğiyle ilgili sınırsız sorumluluk hissettiğinden söz eden Yoon, felaket gerçeklemeden önce polis çağıran çok sayıda arama yapıldığını belirterek, “Acil çağrılara verilen yanıtın yetersiz olduğunu belirledik" dedi. Bağımsız bir soruşturma başlattığını duyuran Emniyet Müdürü, "Tehlikeyi önceden bildiren acil durum raporlarını aldıktan sonra uygun önlemleri alıp almadığımızı görmek için olguları sıkı kontrolden geçireceğiz" diye konuştu.İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min, meclise hitabında, "Devletin halkın güvenliği için sonsuz sorumluluk taşımasına rağmen meydana gelen kazanın vurduğu insanlardan derinden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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