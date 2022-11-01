https://sputniknews.com.tr/20221101/guney-korede-hukumet-ve-polis-cadilar-bayrami-izdihamindaki-sorumlulugunu-kabul-etti-1062929700.html
Güney Kore'de hükümet ve polis, Cadılar Bayramı izdihamındaki sorumluluğunu kabul etti
Güney Kore'de hükümet ve polis, Cadılar Bayramı izdihamındaki sorumluluğunu kabul etti
Başkent Seul'de Cadılar Bayramı izdihamıyla ilgili başbakan, içişleri bakanı ve polis teşkilatından açıklama geldi. Kurumsal kusurlar yapıldığını ve devletin... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T12:58+0300
2022-11-01T12:58+0300
2022-11-01T12:58+0300
dünya
özür
özür dilemek
itiraf
başbakan
içişleri bakanlığı
polis
emniyet müdürü
hükümet
güney kore
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Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında 156 can alan ve 150'den fazla kişiyi yaralayan izdihamla ilgili itiraflar, kalabalık ve trafik kontrolünün yetersiz olmasının can kaybını artırdığına dair uzman tespitleri eşliğinde halktan yükselen öfke ve polise hesap sorulması çağrılarının ardından geldi.Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Seul'ün gece hayatı merkezi Itaewon'da yaşanan trajediyi 'olmaması gereken feci bir kaza' diye niteledi. Yaslı ailelere üzüntülerini sunan Başbakan Han, 'kalabalığı yönetmedeki kurumsal başarısızlıkların felakette rol oynadığını' kabul etti. Han, hükümetin, spontane olaylar sırasında bu tür sorunların bir daha asla yaşanmaması için tüm bakanlıklar, kurumlar ve sağlık kurumlarıyla birlikte çalışacağı sözünü verdi. Uzmanlar, polis teşkilatının cumartesi Cadılar Bayramı için Itaewon'da 100 bin kişinin toplanacağını tahmin etmesine rağmen bölgeye sadece 137 polis memuru gönderdiğine dikkat çekmişti.Tepkiler üzerine açıklama yapan Emniyet Müdürü Yoon Hee-keun, polis müdahalesinin 'eksik ve yetersiz' olduğunu kabul ederken 'hayal kırıklığı' ifadesini kullandı. Kamu güvenliğiyle ilgili sınırsız sorumluluk hissettiğinden söz eden Yoon, felaket gerçeklemeden önce polis çağıran çok sayıda arama yapıldığını belirterek, “Acil çağrılara verilen yanıtın yetersiz olduğunu belirledik" dedi. Bağımsız bir soruşturma başlattığını duyuran Emniyet Müdürü, "Tehlikeyi önceden bildiren acil durum raporlarını aldıktan sonra uygun önlemleri alıp almadığımızı görmek için olguları sıkı kontrolden geçireceğiz" diye konuştu.İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min, meclise hitabında, "Devletin halkın güvenliği için sonsuz sorumluluk taşımasına rağmen meydana gelen kazanın vurduğu insanlardan derinden özür dilerim" ifadelerini kullandı.
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özür, özür dilemek, itiraf, başbakan, içişleri bakanlığı, polis, emniyet müdürü, hükümet, güney kore, seul, cadılar bayramı, izdiham, felaket, trajedi
özür, özür dilemek, itiraf, başbakan, içişleri bakanlığı, polis, emniyet müdürü, hükümet, güney kore, seul, cadılar bayramı, izdiham, felaket, trajedi
Güney Kore'de hükümet ve polis, Cadılar Bayramı izdihamındaki sorumluluğunu kabul etti
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Başkent Seul'de Cadılar Bayramı izdihamıyla ilgili başbakan, içişleri bakanı ve polis teşkilatından açıklama geldi. Kurumsal kusurlar yapıldığını ve devletin sorumluluğunu yerine getirmediğini kabul eden açıklamalarda önlem alma ve müdahalede yetersiz kalınmasaydı felaketin önlenebileceği kabul edildi.
Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında 156 can alan ve 150'den fazla kişiyi yaralayan izdihamla ilgili itiraflar, kalabalık ve trafik kontrolünün yetersiz olmasının can kaybını artırdığına dair uzman tespitleri eşliğinde halktan yükselen öfke ve polise hesap sorulması çağrılarının ardından geldi.
Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Seul'ün gece hayatı merkezi Itaewon'da yaşanan trajediyi 'olmaması gereken feci bir kaza' diye niteledi.
Yaslı ailelere üzüntülerini sunan Başbakan Han, 'kalabalığı yönetmedeki kurumsal başarısızlıkların felakette rol oynadığını' kabul etti.
Han, hükümetin, spontane olaylar sırasında bu tür sorunların bir daha asla yaşanmaması için tüm bakanlıklar, kurumlar ve sağlık kurumlarıyla birlikte çalışacağı sözünü verdi.
Uzmanlar, polis teşkilatının cumartesi Cadılar Bayramı için Itaewon'da 100 bin kişinin toplanacağını tahmin etmesine rağmen bölgeye sadece 137 polis memuru gönderdiğine dikkat çekmişti.
Tepkiler üzerine açıklama yapan Emniyet Müdürü Yoon Hee-keun, polis müdahalesinin 'eksik ve yetersiz' olduğunu kabul ederken 'hayal kırıklığı' ifadesini kullandı.
Kamu güvenliğiyle ilgili sınırsız sorumluluk hissettiğinden söz eden Yoon, felaket gerçeklemeden önce polis çağıran çok sayıda arama yapıldığını belirterek, “Acil çağrılara verilen yanıtın yetersiz olduğunu belirledik" dedi.
Bağımsız bir soruşturma başlattığını duyuran Emniyet Müdürü, "Tehlikeyi önceden bildiren acil durum raporlarını aldıktan sonra uygun önlemleri alıp almadığımızı görmek için olguları sıkı kontrolden geçireceğiz" diye konuştu.
İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min, meclise hitabında, "Devletin halkın güvenliği için sonsuz sorumluluk taşımasına rağmen meydana gelen kazanın vurduğu insanlardan derinden özür dilerim" ifadelerini kullandı.