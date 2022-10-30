https://sputniknews.com.tr/20221030/guney-korede-cadilar-bayrami-kutlamalarindaki-izdihamda-olenlerin-sayisi-151e-yukseldi-1062858074.html

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 151'e yükseldi

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 151'e yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi. Olayla ilgili 355 kişi... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T09:28+0300

2022-10-30T09:28+0300

2022-10-30T09:35+0300

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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre başkent Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 151 kişi yaşamını yitirirken, 19'u ağır 82 kişi yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu, 97 kadın ve 54 erkeğin izdihamda can verdiğini açıkladı. Ölenlerden 19'unun yabancı uyruklu olduğu, aralarında Çin, Özbekistan ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedildi. Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti. Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi. Olay, Güney Kore'de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.Uyuşturucu madde içeren şeker mi dağıtıldı?Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Öte yandan mekanda uyuşturucu madde içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı. Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, izdiham sonrasında onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı ve acil servis çalışanları ile diğer kişilerin onlara kalp masajı yaptığı görülüyor. Görüntülerde, üzerleri örtülü bir şekilde yerde yan yana yatırılan cansız bedenler olduğu gözlenirken kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi. Akıllara feribot faciasını getirdiGörgü tanıkları büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını aktardı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken polisin hayatının kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve aileleri ile irtibat kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. Devlet Başkanı Yoon: Bu felaket hiç yaşanmamalıydıDevlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından düzenlediği acil durum toplantılarında olay yerinde hızlı ilk yardım görevlilerinin sevk edilmesi ve yaralıların tedavi edilmesi talimatını verdi. Yoon, ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi. Televizyonlardan halka seslenen Yoon, "ulusal yas" ilan ederken, "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221029/guney-korede-cadilar-bayrami-izdihami-59-olu-150-yarali--1062847678.html

https://sputniknews.com.tr/20160613/guneykore-sewol-feribot-1023321646.html

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