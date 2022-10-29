https://sputniknews.com.tr/20221029/guney-korede-cadilar-bayrami-izdihami-59-olu-150-yarali--1062847678.html

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: Can kaybı 120'ye yükseldi

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: Can kaybı 120'ye yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı etkinlikleri sırasında çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 100 olarak... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

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güney kore

cadılar bayramı

izdiham

son dakika

dünya

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Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre Seul'de Cadılar Bayramı'nda çıkan izdihamda 120 kişi yaşamını yitirdi. Açıklanan ilk verilere göre 59 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi yaralanmıştı. Güncel yaralı sayısının ise 100 olduğu belirtildi.Yetkililer, büyük bir kalabalığın dar bir sokakta ilerlemeye başladığında izdiham yaşandığını bildirdi.Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.Choi, yaralılardan büyük kısmına 'ani kalp durması' teşhisi konulduğunu ifade etti. Choi, ayrıca olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini açıkladı.Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.

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