https://sputniknews.com.tr/20221111/gaziantepte-16-kisinin-oldugu-kazada-otobus-soforunun-22-yila-kadar-hapsi-istendi-1063339692.html

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün 22 yıla kadar hapsi istendi

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün 22 yıla kadar hapsi istendi

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin otobüs şoförü hakkında... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T22:07+0300

2022-11-11T22:07+0300

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otobüs

yolcu

cumhuriyet başsavcılığı

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Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunanlara ve araçlara Özel Diyarbakır Seyahat'e ait yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.Otobüs şoförü tutuklu sanık Abdulkadir M. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, olay yeri inceleme, görgü tanığı, kaza tespit, olay yeri, görüntü inceleme ve ölü muayene tutanakları ile adli raporlar, mağdur, tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadesi, bilirkişi ve adli tıp raporları, takograf raporu, PTS ve HTS kayıtları yer aldı.3 adli trafik bilirkişisi görevlendirildiCumhuriyet Başsavcılığınca kazanın ardından görevlendirilen 3 adli trafik bilirkişisinden oluşan heyetin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 26. kilometresinden sonra yolun eğimli ve hafif virajlı olması nedeniyle otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek frene bastığı ifade edildi.Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmeye başlaması ile aracın son durduğu nokta arasındaki mesafenin 387 metre olarak belirlendiğine işaret edilen raporda, sürücünün 387 metre boyunca yaptığı manevralar ile gerek yoldaki gerekse su tahliye kanallarındaki fren izlerine detaylı şekilde yer verildi.'Otobüsün en az 130 km hızla seyrettiği doğrulandı'Otobüs şoförünün, yoldaki ilk kazayı geç görmesi nedeniyle duramadığını savunmasında belirttiğine vurgu yapılan iddianamede, şu ifadeler yer aldı:Lastikler uygun değilmişTanık beyanlarından otobüs şoförünün sürüş sırasında dikkatsiz hareketler sergilediğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:Benzer davalardaki Yargıtay kararlarına da atıfta bulunulan iddianamede, "Tüm dosya kapsamında şüphelinin, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmıştır" denildi.TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepte-kaza-15-kisi-hayatini-kaybetti-22-kisi-yaralandi-1060174712.html

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gaziantep, kaza, otobüs, yolcu, cumhuriyet başsavcılığı