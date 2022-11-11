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https://sputniknews.com.tr/20221111/dr-ozu-maglup-eden-fettermanin-mektubu-gundem-oldu-turkiye-ayasofyayi-tekrar-muze-yapmali-1063317320.html
Dr. Öz'ü mağlup eden Fetterman'ın mektubu gündem oldu: Türkiye Ayasofya'yı tekrar müze yapmalı
Dr. Öz'ü mağlup eden Fetterman'ın mektubu gündem oldu: Türkiye Ayasofya'yı tekrar müze yapmalı
ABD'de Kongre ara seçimlerinde Dr. Mehmet Öz'ü mağlup ederek senatör olan John Fetterman'ın geçen ay yazdığı ve Türkiye'den Ayasofya'yı tekrar müzeye... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T10:32+0300
2022-11-11T10:32+0300
dünya
mehmet öz
ayasofya
türkiye
abd
john fetterman
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Yeni seçilen ABD Senatörü John Fetterman, Türkiye'nin Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik eylemlerine açıkça karşı olduğunu ve Ayasofya'nın yeniden müzeye dönüştürülmesini desteklediğini belirtti.Fetterman'ın ekim ayı tarihli mektubu, Kongre ara seçimlerinde Pensilvanya'da Cumhuriyetçi rakibi Dr. Mehmet Öz'ü mağlup etmesiyle Washington merkezli lobi şirketi Manatos &amp; Manatos tarafından yeniden yayınlandı.Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini 'dini özgürlük ihlali' olarak tanımlayan Fetterman, Türkiye'nin Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomeos'a dönük 'sınırlamalarına' işaret etti.Fetterman, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi, 'el konulan mülklerin' kiliseye iade edilmesi, Halki Ruhban Okulu'nun yeniden açılması ve patriğin halefinin seçimine 'müdahale etme' çağrısı yaptı.Fetterman, "Türkiye'nin Ekümenik Patrik'e dönük muamelesinin farkındayım ve Başkan (Joe) Biden ile Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'in bölgedeki dini azınlıklar için özgürlükleri destekleme konusundaki ısrarını şiddetle destekliyorum. Bu mücadelede Ortodoks Hıristiyan topluluğunu desteklemeyi ve tüm inanç liderleri arasında ortak eylemi teşvik etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimlerinde-dr-oz-maglup-oldu-1063225034.html
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mehmet öz, ayasofya, türkiye, abd, john fetterman
mehmet öz, ayasofya, türkiye, abd, john fetterman

Dr. Öz'ü mağlup eden Fetterman'ın mektubu gündem oldu: Türkiye Ayasofya'yı tekrar müze yapmalı

10:32 11.11.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISSJohn Fetterman
John Fetterman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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ABD'de Kongre ara seçimlerinde Dr. Mehmet Öz'ü mağlup ederek senatör olan John Fetterman'ın geçen ay yazdığı ve Türkiye'den Ayasofya'yı tekrar müzeye dönüştürmesini talep ettiği mektubu gündem oldu.
Yeni seçilen ABD Senatörü John Fetterman, Türkiye'nin Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik eylemlerine açıkça karşı olduğunu ve Ayasofya'nın yeniden müzeye dönüştürülmesini desteklediğini belirtti.
Fetterman'ın ekim ayı tarihli mektubu, Kongre ara seçimlerinde Pensilvanya'da Cumhuriyetçi rakibi Dr. Mehmet Öz'ü mağlup etmesiyle Washington merkezli lobi şirketi Manatos & Manatos tarafından yeniden yayınlandı.
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini 'dini özgürlük ihlali' olarak tanımlayan Fetterman, Türkiye'nin Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomeos'a dönük 'sınırlamalarına' işaret etti.
Fetterman, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi, 'el konulan mülklerin' kiliseye iade edilmesi, Halki Ruhban Okulu'nun yeniden açılması ve patriğin halefinin seçimine 'müdahale etme' çağrısı yaptı.
Fetterman, "Türkiye'nin Ekümenik Patrik'e dönük muamelesinin farkındayım ve Başkan (Joe) Biden ile Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'in bölgedeki dini azınlıklar için özgürlükleri destekleme konusundaki ısrarını şiddetle destekliyorum. Bu mücadelede Ortodoks Hıristiyan topluluğunu desteklemeyi ve tüm inanç liderleri arasında ortak eylemi teşvik etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
DÜNYA
ABD ara seçimlerinde Dr. Öz mağlup oldu
9 Kasım, 10:10
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