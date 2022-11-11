https://sputniknews.com.tr/20221111/dr-ozu-maglup-eden-fettermanin-mektubu-gundem-oldu-turkiye-ayasofyayi-tekrar-muze-yapmali-1063317320.html

Dr. Öz'ü mağlup eden Fetterman'ın mektubu gündem oldu: Türkiye Ayasofya'yı tekrar müze yapmalı

Dr. Öz'ü mağlup eden Fetterman'ın mektubu gündem oldu: Türkiye Ayasofya'yı tekrar müze yapmalı

ABD'de Kongre ara seçimlerinde Dr. Mehmet Öz'ü mağlup ederek senatör olan John Fetterman'ın geçen ay yazdığı ve Türkiye'den Ayasofya'yı tekrar müzeye... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T10:32+0300

2022-11-11T10:32+0300

2022-11-11T10:32+0300

dünya

mehmet öz

ayasofya

türkiye

abd

john fetterman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063317160_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_f63b79b5c150f06583747facd66b3c48.jpg

Yeni seçilen ABD Senatörü John Fetterman, Türkiye'nin Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik eylemlerine açıkça karşı olduğunu ve Ayasofya'nın yeniden müzeye dönüştürülmesini desteklediğini belirtti.Fetterman'ın ekim ayı tarihli mektubu, Kongre ara seçimlerinde Pensilvanya'da Cumhuriyetçi rakibi Dr. Mehmet Öz'ü mağlup etmesiyle Washington merkezli lobi şirketi Manatos & Manatos tarafından yeniden yayınlandı.Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini 'dini özgürlük ihlali' olarak tanımlayan Fetterman, Türkiye'nin Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomeos'a dönük 'sınırlamalarına' işaret etti.Fetterman, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi, 'el konulan mülklerin' kiliseye iade edilmesi, Halki Ruhban Okulu'nun yeniden açılması ve patriğin halefinin seçimine 'müdahale etme' çağrısı yaptı.Fetterman, "Türkiye'nin Ekümenik Patrik'e dönük muamelesinin farkındayım ve Başkan (Joe) Biden ile Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'in bölgedeki dini azınlıklar için özgürlükleri destekleme konusundaki ısrarını şiddetle destekliyorum. Bu mücadelede Ortodoks Hıristiyan topluluğunu desteklemeyi ve tüm inanç liderleri arasında ortak eylemi teşvik etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimlerinde-dr-oz-maglup-oldu-1063225034.html

ayasofya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet öz, ayasofya, türkiye, abd, john fetterman