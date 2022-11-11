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https://sputniknews.com.tr/20221111/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063315867.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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Dün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dün dolar endeksi yüzde 2'ye yakın düşmüş, Dolar/TL 18.50 seviyesinin altına kadar gerilemişti.11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL 18.8321 lira alış fiyatı, 18.9107 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0189 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?ABD'de enflasyon verileri dün açıklanırken, altın fiyatları da son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.Ons altın fiyatı, 1754 dolardan işlem görürken, spot piyasada güncel altın satış fiyatları şu şekilde:Gram altın 1044 lira,Çeyrek altın 1712 lira,Yarım altn 3425 lira,Cumhuriyet altını 6831 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063272998.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:26 11.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dün dolar endeksi yüzde 2'ye yakın düşmüş, Dolar/TL 18.50 seviyesinin altına kadar gerilemişti.
11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL 18.8321 lira alış fiyatı, 18.9107 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0189 seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

ABD'de enflasyon verileri dün açıklanırken, altın fiyatları da son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Ons altın fiyatı, 1754 dolardan işlem görürken, spot piyasada güncel altın satış fiyatları şu şekilde:
Gram altın 1044 lira,
Çeyrek altın 1712 lira,
Yarım altn 3425 lira,
Cumhuriyet altını 6831 liradan el değiştiriyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:32
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