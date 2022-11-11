https://sputniknews.com.tr/20221111/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063315867.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T09:26+0300

2022-11-11T09:26+0300

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Dün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dün dolar endeksi yüzde 2'ye yakın düşmüş, Dolar/TL 18.50 seviyesinin altına kadar gerilemişti.11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL 18.8321 lira alış fiyatı, 18.9107 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0189 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?ABD'de enflasyon verileri dün açıklanırken, altın fiyatları da son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.Ons altın fiyatı, 1754 dolardan işlem görürken, spot piyasada güncel altın satış fiyatları şu şekilde:Gram altın 1044 lira,Çeyrek altın 1712 lira,Yarım altn 3425 lira,Cumhuriyet altını 6831 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221110/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063272998.html

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