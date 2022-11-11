https://sputniknews.com.tr/20221111/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063315867.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T09:26+0300
2022-11-11T09:26+0300
2022-11-11T09:26+0300
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Dün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dün dolar endeksi yüzde 2'ye yakın düşmüş, Dolar/TL 18.50 seviyesinin altına kadar gerilemişti.11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL 18.8321 lira alış fiyatı, 18.9107 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0189 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?ABD'de enflasyon verileri dün açıklanırken, altın fiyatları da son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.Ons altın fiyatı, 1754 dolardan işlem görürken, spot piyasada güncel altın satış fiyatları şu şekilde:Gram altın 1044 lira,Çeyrek altın 1712 lira,Yarım altn 3425 lira,Cumhuriyet altını 6831 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063272998.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dün dolar endeksi yüzde 2'ye yakın düşmüş, Dolar/TL 18.50 seviyesinin altına kadar gerilemişti.
11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5082 lira, satış fiyatı 18.5184 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL 18.8321 lira alış fiyatı, 18.9107 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0189 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
ABD'de enflasyon verileri dün açıklanırken, altın fiyatları da son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Ons altın fiyatı, 1754 dolardan işlem görürken, spot piyasada güncel altın satış fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet altını 6831 liradan el değiştiriyor.