https://sputniknews.com.tr/20221110/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063272998.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar, 10 Kasım 2022 sabahında 18,60 lira bandının hemen altındaki hareketlerine devam ediyor. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T09:32+0300

2022-11-10T09:32+0300

2022-11-10T09:32+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

ekonomi

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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5919 lira, satış fiyatı 18.5951 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro 18.6426 alış fiyatı, 18.6857 satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi 1.0033 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1709 dolar bandında seyrediyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1021 lira,Çeyrek altın 1681 lira,Yarım altın 3309 lira,Cumhuriyet altını 6706 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221109/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063223864.html

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