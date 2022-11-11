https://sputniknews.com.tr/20221111/abdde-arkadasini-oldurup-karnindaki-bebegi-calan-kadina-idam-cezasi-1063333515.html

ABD'de arkadaşını öldürüp karnındaki bebeği çalan kadına idam cezası

ABD'de arkadaşını öldürüp karnındaki bebeği çalan kadına idam cezası

ABD’de hamile arkadaşını öldürüp karnındaki bebeğini çalan Taylor Parker’a idam cezası verildi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

hamile

idam

bebek

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ABD’yi sarsan Taylor Parker’ın işlediği cinayetle ilgili 2 yıldır süren davada karar verildi. Texas eyaletindeki Bowie Bölge Mahkemesi’nde görülen davada jüri, hamile arkadaşını öldürüp karnındaki bebeğini çalan 29 yaşındaki Parker’ı idam cezasına mahkum etti. Parker, Ekim 2020’de 35 haftalık hamile 21 yaşındaki Reagan Simmons-Hancock'u New Boston’daki evinde 3 yaşındaki kızının gözleri önünde başına vurarak öldürmüş, karnındaki bebeğini çalıp kaçmıştı. Parker cinayet günü aşırı hız yaptığı gerekçesiyle trafik polisi tarafından durdurulmuş ve kendini yeni doğum yapmış gibi göstermişti. Ancak hastaneye kaldırılmasının ardından gerçek ortaya çıkmıştı. Savcılar, Parker'ın cinayet öncesinde erkek arkadaşının kendisinden ayrılmaması için hamile rolü yaptığını, sahte ultrason görüntüleri gösterdiğini ve sahte cinsiyet partisi düzenlediğini belirtmişti. Bebeğin de hayatını kaybettiği olayda Parker geçen ay cinayetten suçlu bulunmuştu. İdam cezası alan Parker'ın avukatı ise temyize gitmeyi planladıklarını açıkladı.

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hamile, idam, bebek