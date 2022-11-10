https://sputniknews.com.tr/20221110/pfdkdan-5-super-lig-kulubune-ceza-1063306630.html
PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar uyguladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T22:04+0300
2022-11-10T22:04+0300
2022-11-10T22:05+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
süper lig
ceza
para cezası
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle Fenerbahçe 205 bin, Galatasaray 56 bin, Yukatel Kayserispor 96 bin ve Demir Grup Sivasspor 18 bin lira para cezasına çarptırıldı.Ayrıca Kasımpaşa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'da bazı tribünlerindeki taraftarların kartlarına da bloke cezası verildi.Kurul, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz'ı da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.MKE Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildiFederasyondan yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı müsabakadaki saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221108/super-ligden-5-kulup-pfdkya-sevk-edildi--1063210091.html
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, ceza, para cezası
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, ceza, para cezası
PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza
22:04 10.11.2022 (güncellendi: 22:05 10.11.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar uyguladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle Fenerbahçe 205 bin, Galatasaray 56 bin, Yukatel Kayserispor 96 bin ve Demir Grup Sivasspor 18 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Ayrıca Kasımpaşa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'da bazı tribünlerindeki taraftarların kartlarına da bloke cezası verildi.
Kurul, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz'ı da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.
MKE Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi
Federasyondan yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı müsabakadaki saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi.