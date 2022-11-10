https://sputniknews.com.tr/20221110/pfdkdan-5-super-lig-kulubune-ceza-1063306630.html

PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza

PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar uyguladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

süper lig

ceza

para cezası

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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle Fenerbahçe 205 bin, Galatasaray 56 bin, Yukatel Kayserispor 96 bin ve Demir Grup Sivasspor 18 bin lira para cezasına çarptırıldı.Ayrıca Kasımpaşa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'da bazı tribünlerindeki taraftarların kartlarına da bloke cezası verildi.Kurul, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz'ı da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.MKE Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildiFederasyondan yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı müsabakadaki saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221108/super-ligden-5-kulup-pfdkya-sevk-edildi--1063210091.html

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, ceza, para cezası