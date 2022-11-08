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Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T21:34+0300
2022-11-08T21:34+0300
spor
pfdk
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
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TFF'den yapılan açıklamada Kasımpaşa, Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe'yi 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle; Fenerbahçe'nin '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle ve DG Sivasspor'un '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, kulüp görevlisi Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.
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pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

21:34 08.11.2022
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada Kasımpaşa, Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe'yi 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle; Fenerbahçe'nin '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle ve DG Sivasspor'un '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Öte yandan Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, kulüp görevlisi Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.
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