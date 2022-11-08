https://sputniknews.com.tr/20221108/super-ligden-5-kulup-pfdkya-sevk-edildi--1063210091.html

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T21:34+0300

2022-11-08T21:34+0300

2022-11-08T21:34+0300

spor

pfdk

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

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TFF'den yapılan açıklamada Kasımpaşa, Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe'yi 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle; Fenerbahçe'nin '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle ve DG Sivasspor'un '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, kulüp görevlisi Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.

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pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig