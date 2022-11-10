https://sputniknews.com.tr/20221110/netanyahu-bae-lideriyle-iliskileri-daha-da-guclendirme-konusunda-anlastik-1063307401.html

Netanyahu: BAE lideriyle ilişkileri daha da güçlendirme konusunda anlaştık

Netanyahu: BAE lideriyle ilişkileri daha da güçlendirme konusunda anlaştık

İsrail'de geçen hafta yapılan erken genel seçimlerden galip çıkan eski Başbakan Benyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Zayid Al... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T22:25+0300

2022-11-10T22:25+0300

2022-11-10T22:25+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

muhammed bin zayed al nahyan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

görüşme

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Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Benyamin Netanyahu, BAE lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü aktardı.Netanyahu, "Şimdi dostum BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüm ve birlikte vardığımız tarihi barış anlaşmasının ardından ilişkileri daha da güçlendirme konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.Al Nahyan, Netanyahu'yu BAE'ye davet ettiNetanyahu ayrıca, şunları kaydetti:İsrail, 2020'de BAE, Bahreyn, Fas ve ardından Sudan ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.İsrail ile BAE, Netanyahu'nun Başbakan olduğu 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.Netanyahu'nun muhalefette olduğu Haziran 2021'de göreve gelen hükümet de Abu Dabi ile ilişkileri ilerletme yönünde adımlar atmıştı.Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de son olarak 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221110/israil-cumhurbaskani-mikrofon-acikken-netanyahunun-ortagi-icin-tum-dunyayi-endiselendiriyor-dedi-1063289777.html

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israil, benyamin netanyahu, muhammed bin zayed al nahyan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), görüşme