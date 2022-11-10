https://sputniknews.com.tr/20221110/manchester-city-ingiltere-lig-kupasinda-chelseayi-eledi-1063268856.html

Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, sahasında Chelsea'yi 2-0 yenerek 4. tura yükseldi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T01:30+0300

2022-11-10T01:30+0300

2022-11-10T01:30+0300

spor

manchester city

chelsea

ingiltere premier ligi

kupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063268998_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_27591d596fbae3753547bda4c9ab115f.jpg

İngiltere Lig Kupası 3. turunda 8 karşılaşma oynandı. Manchester City, sahasında Chelsea'yi 53. dakikada Riyad Mahrez ve 58. dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.Günün öne çıkan diğer maçlarında Brighton, Arsenal'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan takım oldu.Nottingham Forest, Tottenham'ı 2-0 yenerken, Wolverhampton ise Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek kupa dışında bıraktı.Normal süresi beraberlikle biten Southampton-Sheffield Wednesday (1-1), West Ham United-Blackburn Rovers (2-2), Newcastle United-Crystal Palace (0-0) ve Liverpool-Derby County (0-0) maçlarında tur atlayan ekipler, penaltılar sonucunda belli oldu. Penaltılarda rakiplerine üstünlük kuran Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle United ve Liverpool tur atladı.

https://sputniknews.com.tr/20221109/fifa-23ten-dunya-kupasi-simulasyonu-kupayi-arjantin-kazanacak-messi-gol-krali-olacak--1063261253.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manchester city, chelsea, ingiltere premier ligi, kupa