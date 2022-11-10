https://sputniknews.com.tr/20221110/manchester-city-ingiltere-lig-kupasinda-chelseayi-eledi-1063268856.html
Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi
Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, sahasında Chelsea'yi 2-0 yenerek 4. tura yükseldi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T01:30+0300
2022-11-10T01:30+0300
2022-11-10T01:30+0300
spor
manchester city
chelsea
ingiltere premier ligi
kupa
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İngiltere Lig Kupası 3. turunda 8 karşılaşma oynandı. Manchester City, sahasında Chelsea'yi 53. dakikada Riyad Mahrez ve 58. dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.Günün öne çıkan diğer maçlarında Brighton, Arsenal'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan takım oldu.Nottingham Forest, Tottenham'ı 2-0 yenerken, Wolverhampton ise Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek kupa dışında bıraktı.Normal süresi beraberlikle biten Southampton-Sheffield Wednesday (1-1), West Ham United-Blackburn Rovers (2-2), Newcastle United-Crystal Palace (0-0) ve Liverpool-Derby County (0-0) maçlarında tur atlayan ekipler, penaltılar sonucunda belli oldu. Penaltılarda rakiplerine üstünlük kuran Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle United ve Liverpool tur atladı.
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manchester city, chelsea, ingiltere premier ligi, kupa
manchester city, chelsea, ingiltere premier ligi, kupa
Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi
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İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, sahasında Chelsea'yi 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.
İngiltere Lig Kupası 3. turunda 8 karşılaşma oynandı. Manchester City, sahasında Chelsea'yi 53. dakikada Riyad Mahrez ve 58. dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.
Günün öne çıkan diğer maçlarında Brighton, Arsenal'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan takım oldu.
Nottingham Forest, Tottenham'ı 2-0 yenerken, Wolverhampton ise Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek kupa dışında bıraktı.
Normal süresi beraberlikle biten Southampton-Sheffield Wednesday (1-1), West Ham United-Blackburn Rovers (2-2), Newcastle United-Crystal Palace (0-0) ve Liverpool-Derby County (0-0) maçlarında tur atlayan ekipler, penaltılar sonucunda belli oldu. Penaltılarda rakiplerine üstünlük kuran Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle United ve Liverpool tur atladı.