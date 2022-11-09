https://sputniknews.com.tr/20221109/fifa-23ten-dunya-kupasi-simulasyonu-kupayi-arjantin-kazanacak-messi-gol-krali-olacak--1063261253.html

FIFA 23'ten Dünya Kupası simülasyonu: Kupayı Arjantin kazanacak, Messi gol kralı olacak

FIFA 23'ten Dünya Kupası simülasyonu: Kupayı Arjantin kazanacak, Messi gol kralı olacak

EA Sports yapımı FIFA 23 oyununun simülasyon sistemine göre, tartışmaların gölgesinde Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası turnuvasını Arjantin kazanacak... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T22:10+0300

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spor

lionel messi

2022 fifa dünya kupası

fifa

arjantin

gol kralı

simülasyon

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Dünyanın en çok oynanan futbol oyunu unvanını elinde bulunduran FIFA 23, 2022 Dünya Kupası'nı simüle etti. Simülasyona göre, Katar'da düzenlenecek olan turnuvanın galibi Arjantin oldu. EA Sports yapımı oyunda, bu yılki organizasyona dair tahminlerde Arjantin finalde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oluyor. Lionel Messi, turnuvada attığı 8 golle gol kralı oluyor.Simülasyon, Dünya Kupası'nı 2010'da İspanya, 2014'te Almanya, 2018'de de Fransa'nın kazanacağını önceden doğru tahmin etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221108/katarin-fifa-dunya-kupasi-buyukelcisi-escinsellik-zihinde-hasardir-1063205018.html

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lionel messi, 2022 fifa dünya kupası, fifa, arjantin, gol kralı, simülasyon