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FIFA 23'ten Dünya Kupası simülasyonu: Kupayı Arjantin kazanacak, Messi gol kralı olacak
FIFA 23'ten Dünya Kupası simülasyonu: Kupayı Arjantin kazanacak, Messi gol kralı olacak
EA Sports yapımı FIFA 23 oyununun simülasyon sistemine göre, tartışmaların gölgesinde Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası turnuvasını Arjantin kazanacak... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T22:10+0300
2022-11-09T22:11+0300
spor
lionel messi
2022 fifa dünya kupası
fifa
arjantin
gol kralı
simülasyon
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Dünyanın en çok oynanan futbol oyunu unvanını elinde bulunduran FIFA 23, 2022 Dünya Kupası'nı simüle etti. Simülasyona göre, Katar'da düzenlenecek olan turnuvanın galibi Arjantin oldu. EA Sports yapımı oyunda, bu yılki organizasyona dair tahminlerde Arjantin finalde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oluyor. Lionel Messi, turnuvada attığı 8 golle gol kralı oluyor.Simülasyon, Dünya Kupası'nı 2010'da İspanya, 2014'te Almanya, 2018'de de Fransa'nın kazanacağını önceden doğru tahmin etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221108/katarin-fifa-dunya-kupasi-buyukelcisi-escinsellik-zihinde-hasardir-1063205018.html
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lionel messi, 2022 fifa dünya kupası, fifa, arjantin, gol kralı, simülasyon
lionel messi, 2022 fifa dünya kupası, fifa, arjantin, gol kralı, simülasyon

FIFA 23'ten Dünya Kupası simülasyonu: Kupayı Arjantin kazanacak, Messi gol kralı olacak

22:10 09.11.2022 (güncellendi: 22:11 09.11.2022)
© Fotoğraf : EA SportsEA Sports yapımı FIFA 23 oyununun simülasyon sistemine göre, tartışmaların gölgesinde Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası turnuvasını Arjantin kazanacak, gol kralı ise takımın yıldızı Lionel Messi olacak.
EA Sports yapımı FIFA 23 oyununun simülasyon sistemine göre, tartışmaların gölgesinde Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası turnuvasını Arjantin kazanacak, gol kralı ise takımın yıldızı Lionel Messi olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© Fotoğraf : EA Sports
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EA Sports yapımı FIFA 23 oyununun simülasyon sistemine göre, tartışmaların gölgesinde Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası turnuvasını Arjantin kazanacak, gol kralı ise takımın yıldızı Lionel Messi olacak.
Dünyanın en çok oynanan futbol oyunu unvanını elinde bulunduran FIFA 23, 2022 Dünya Kupası'nı simüle etti.
Simülasyona göre, Katar'da düzenlenecek olan turnuvanın galibi Arjantin oldu.
EA Sports yapımı oyunda, bu yılki organizasyona dair tahminlerde Arjantin finalde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oluyor. Lionel Messi, turnuvada attığı 8 golle gol kralı oluyor.
Simülasyon, Dünya Kupası'nı 2010'da İspanya, 2014'te Almanya, 2018'de de Fransa'nın kazanacağını önceden doğru tahmin etmişti.
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