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Kripto para borsası Binance, FTX'i satın almaktan vazgeçti
Kripto para borsası Binance, FTX'i satın almaktan vazgeçti
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası olan FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurdu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T01:17+0300
2022-11-10T01:17+0300
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Binance'den yapılan açıklamada, yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD'deki soruşturma iddialarıyla ilgili son haberlerin yanı sıra kurumsal değerlendirme sonucu FTX'i olası satın alma sürecinin sürdürülmemesine kara verildiği bildirildi.Açıklamada, "Başlangıçta umudumuz, FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde" değerlendirmesinde bulunuldu.Son birkaç yılda kripto ekosisteminin daha dirençli hale geldiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, zamanla kullanıcı fonlarını kötüye kullanan aykırı değerlerin serbest piyasa tarafından ayıklanacağına inanıldığı ifade edildi.Açıklamada, düzenleyici çerçeveler geliştikçe ekosistemin daha da güçleneceği aktarıldı. Bitcoin'in fiyatı 16 bin doların altına indiBinance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, salı günü FTX’i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in Binance’ten yardım istediğini belirtmişti. FTX’in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.Binance'in rakibi FTX'i satın alma planına ilişkin haber akışı kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olurken, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 16 bin doların altına indi.
https://sputniknews.com.tr/20221108/kripto-para-borsasi-binance-rakibi-ftxi-satin-aliyor-1063207157.html
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changpeng zhao, binance, binance exchange, ftx, abd
changpeng zhao, binance, binance exchange, ftx, abd

Kripto para borsası Binance, FTX'i satın almaktan vazgeçti

01:17 10.11.2022
© REUTERSBinance
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© REUTERS
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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası olan FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurdu.
Binance'den yapılan açıklamada, yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD'deki soruşturma iddialarıyla ilgili son haberlerin yanı sıra kurumsal değerlendirme sonucu FTX'i olası satın alma sürecinin sürdürülmemesine kara verildiği bildirildi.
Açıklamada, "Başlangıçta umudumuz, FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde" değerlendirmesinde bulunuldu.
Son birkaç yılda kripto ekosisteminin daha dirençli hale geldiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, zamanla kullanıcı fonlarını kötüye kullanan aykırı değerlerin serbest piyasa tarafından ayıklanacağına inanıldığı ifade edildi.
Açıklamada, düzenleyici çerçeveler geliştikçe ekosistemin daha da güçleneceği aktarıldı.

Bitcoin'in fiyatı 16 bin doların altına indi

Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, salı günü FTX’i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.
Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in Binance’ten yardım istediğini belirtmişti. FTX’in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.
Binance'in rakibi FTX'i satın alma planına ilişkin haber akışı kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olurken, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 16 bin doların altına indi.
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
EKONOMİ
Kripto para borsası Binance, rakibi FTX'i satın alıyor
8 Kasım, 20:37
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