https://sputniknews.com.tr/20221108/kripto-para-borsasi-binance-rakibi-ftxi-satin-aliyor-1063207157.html

Kripto para borsası Binance, rakibi FTX'i satın alıyor

Kripto para borsası Binance, rakibi FTX'i satın alıyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T20:37+0300

2022-11-08T20:37+0300

2022-11-08T20:43+0300

ekonomi

binance

ftx

changpeng zhao

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Kripto para borsası Binance, rakibi FTX'i satın alıyor. Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in bugün Binance’ten yardım istediğini belirtti.FTX’in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, “Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık” ifadesini kullandı.Binance’in rakibi FTX’in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak, “Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık” dedi.Binance ile FTX arasında sorunların yaşandığına dair basında bazı haberlerin çıktığına işaret eden Bankman-Fried, “Binance, düzenleyicilerle sektör arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışırken, daha merkezi olmayan küresel bir ekonomiye bağlı olduklarını defalarca gösterdi” yorumunda bulundu.Her iki taraf da anlaşmanın detaylarını paylaşmadı. Zhao’un FTT hamlesi FTX’te likidite sorunu yaratmıştıZhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.Açıklamanın ardından, FTT kripto para borsalarında yüzde 40’a yakın değer kaybederek 15 dolara kadar gerilemişti.ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşadıklarını bildirmişti.

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