https://sputniknews.com.tr/20221110/iran-hipersonik-fuze-gelistirdigini-duyurdu-1063276210.html
İran hipersonik füze geliştirdiğini duyurdu
İran hipersonik füze geliştirdiğini duyurdu
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ülkesinin tüm savunma sistemlerine nüfuz edebilen hipersonik füze geliştirdiğini duyurdu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T11:36+0300
2022-11-10T11:36+0300
2022-11-10T11:36+0300
savunma
iran
hipersonik füze
emir ali hacızade
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İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ülkesinin hipersonik füze geliştirdiğini açıkladı.Fars haber ajansının aktardığına göre Hacızade, yaptığı açıklamada, "Bu hipersonik balistik füze, hava savunma kalkanlarına karşı koymak üzere geliştirildi" ifadelerini kullandı.Hacızade, "Bu füze, tüm hava savunma sistemlerine nüfuz edebilecek" diye ekledi.Hipersonik füze nedir?6.125 km/s ve daha yüksek hızlara kadar ulaşabilen hipersonik füzeler, oldukça hızlı yol katediyor ve ses hızından yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket ediyor. Öte yandan üretilen bazı füzelerin, 10 mach’a kadar çıkabildiği iddia ediliyor.Hipersonik füzeleri durdurabilecek ve bunları yok edebilecek hava savunma sistemlerinin günümüzde henüz olmadığı belirtiliyor.Bu nedenle birçok ülke, hipersonik füze üretimine ağırlık verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221106/iran-yeni-seyir-fuzesini-tanitti-1063122802.html
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iran, hipersonik füze, emir ali hacızade
iran, hipersonik füze, emir ali hacızade
İran hipersonik füze geliştirdiğini duyurdu
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İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ülkesinin tüm savunma sistemlerine nüfuz edebilen hipersonik füze geliştirdiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ülkesinin hipersonik füze geliştirdiğini açıkladı.
Fars haber ajansının aktardığına göre Hacızade, yaptığı açıklamada, "Bu hipersonik balistik füze, hava savunma kalkanlarına karşı koymak üzere geliştirildi" ifadelerini kullandı.
Hacızade, "Bu füze, tüm hava savunma sistemlerine nüfuz edebilecek" diye ekledi.
Hipersonik füze nedir?
6.125 km/s ve daha yüksek hızlara kadar ulaşabilen hipersonik füzeler, oldukça hızlı yol katediyor ve ses hızından yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket ediyor. Öte yandan üretilen bazı füzelerin, 10 mach’a kadar çıkabildiği iddia ediliyor.
Hipersonik füzeleri durdurabilecek ve bunları yok edebilecek hava savunma sistemlerinin günümüzde henüz olmadığı belirtiliyor.
Bu nedenle birçok ülke, hipersonik füze üretimine ağırlık verdi.