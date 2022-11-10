https://sputniknews.com.tr/20221110/iran-hipersonik-fuze-gelistirdigini-duyurdu-1063276210.html

İran hipersonik füze geliştirdiğini duyurdu

İran hipersonik füze geliştirdiğini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ülkesinin tüm savunma sistemlerine nüfuz edebilen hipersonik füze geliştirdiğini duyurdu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T11:36+0300

2022-11-10T11:36+0300

2022-11-10T11:36+0300

savunma

iran

hipersonik füze

emir ali hacızade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103976/89/1039768927_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_41dc12493a70ce47f4030446bba230ba.jpg

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ülkesinin hipersonik füze geliştirdiğini açıkladı.Fars haber ajansının aktardığına göre Hacızade, yaptığı açıklamada, "Bu hipersonik balistik füze, hava savunma kalkanlarına karşı koymak üzere geliştirildi" ifadelerini kullandı.Hacızade, "Bu füze, tüm hava savunma sistemlerine nüfuz edebilecek" diye ekledi.Hipersonik füze nedir?6.125 km/s ve daha yüksek hızlara kadar ulaşabilen hipersonik füzeler, oldukça hızlı yol katediyor ve ses hızından yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket ediyor. Öte yandan üretilen bazı füzelerin, 10 mach’a kadar çıkabildiği iddia ediliyor.Hipersonik füzeleri durdurabilecek ve bunları yok edebilecek hava savunma sistemlerinin günümüzde henüz olmadığı belirtiliyor.Bu nedenle birçok ülke, hipersonik füze üretimine ağırlık verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221106/iran-yeni-seyir-fuzesini-tanitti-1063122802.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, hipersonik füze, emir ali hacızade