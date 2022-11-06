https://sputniknews.com.tr/20221106/iran-yeni-seyir-fuzesini-tanitti-1063122802.html
İran yeni seyir füzesini tanıttı
İran yeni seyir füzesini tanıttı
İran, karadan karaya 300 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini tanıttı. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T13:07+0300
2022-11-06T13:07+0300
2022-11-06T13:07+0300
dünya
iran
füze
seyir
4b seyyad
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İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ‘4B Seyyad’ adı verilen yeni füzenin tanıtım töreni İran Uzay Kurumu’nda, Savunma Bakanı Emir Muhammedrıza Aştiyani ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahi Ferd’in katılımıyla düzenlendi. Füzenin 300 kilometre menzile sahip olduğu ve katı yakıtla çalıştığı kaydedildi.Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.
iran
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, füze, seyir, 4b seyyad
iran, füze, seyir, 4b seyyad
İran yeni seyir füzesini tanıttı
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İran, karadan karaya 300 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini tanıttı.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ‘4B Seyyad’ adı verilen yeni füzenin tanıtım töreni İran Uzay Kurumu’nda, Savunma Bakanı Emir Muhammedrıza Aştiyani ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahi Ferd’in katılımıyla düzenlendi. Füzenin 300 kilometre menzile sahip olduğu ve katı yakıtla çalıştığı kaydedildi.
Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.