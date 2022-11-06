https://sputniknews.com.tr/20221106/iran-yeni-seyir-fuzesini-tanitti-1063122802.html

İran yeni seyir füzesini tanıttı

İran yeni seyir füzesini tanıttı

İran, karadan karaya 300 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini tanıttı. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T13:07+0300

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dünya

iran

füze

seyir

4b seyyad

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İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ‘4B Seyyad’ adı verilen yeni füzenin tanıtım töreni İran Uzay Kurumu’nda, Savunma Bakanı Emir Muhammedrıza Aştiyani ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahi Ferd’in katılımıyla düzenlendi. Füzenin 300 kilometre menzile sahip olduğu ve katı yakıtla çalıştığı kaydedildi.Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.

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iran, füze, seyir, 4b seyyad