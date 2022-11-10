https://sputniknews.com.tr/20221110/imf-baskani-georgievadan-enflasyon-uyarisi-1063304940.html
IMF Başkanı Georgieva'dan enflasyon uyarısı
IMF Başkanı Georgieva'dan enflasyon uyarısı
ıMF Başkanı Georgieva, "Hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek" 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T21:03+0300
2022-11-10T21:03+0300
2022-11-10T21:03+0300
ekonomi
imf
uluslararası para fonu (imf)
kristalina georgieva
enflasyon
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluğun enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti.Georgieva, 23. Jacques Polak Araştırma Konferansı'nın açılışında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Küresel ekonominin birbiri ardına şoklar yaşadığını belirten Georgieva, Ukrayna krizinin ve devam eden salgının etkilerinin küresel ekonomik görünüm üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söyledi.Kristalina Georgieva, enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatları, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve artan borç kırılganlıklarıyla on yılların en yüksek seviyelerinde olduğunu aktardı.Finansal koşulların sıkılaştığına işaret eden Georgieva, "Hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek" dedi.Georgieva, merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkılaştırdığını, ancak parasal sıkılaşma döngüsünün nasıl yönetileceğine ilişkin zorlukların devam ettiğini anlattı.IMF Başkanı Georgeiva, maliye politikası yapıcılarının enflasyonu körükleyen veya para politikasını sekteye uğratan adımlardan kaçınırken, artan gıda ve yakıt fiyatlarını azaltmak için hedefe yönelik tedbirler alması gerektiğini vurguladı.Öte yandan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath da aynı konferansta, güçlenen doların ve finansal kırılganlıkla ilgili endişelerin mevcut ortamda da büyük zorluklar oluşturduğunu ve yanlış adımlara yer olmadığını dile getirdi.Bir diğer büyük zorluğun artan jeoekonomik ayrışma riski olduğuna dikkati çeken Gopinath, Kovid-19 salgınının ve Ukrayna'daki savaşın riskleri önemli ölçüde artırdığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221014/imf-baskani-georgieva-maliye-politikasi-para-politikasini-baltalamamali-1062293327.html
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imf, uluslararası para fonu (imf), kristalina georgieva, enflasyon
imf, uluslararası para fonu (imf), kristalina georgieva, enflasyon
IMF Başkanı Georgieva'dan enflasyon uyarısı
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ıMF Başkanı Georgieva, "Hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek"
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluğun enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti.
Georgieva, 23. Jacques Polak Araştırma Konferansı'nın açılışında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Küresel ekonominin birbiri ardına şoklar yaşadığını belirten Georgieva, Ukrayna krizinin ve devam eden salgının etkilerinin küresel ekonomik görünüm üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söyledi.
Kristalina Georgieva, enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatları, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve artan borç kırılganlıklarıyla on yılların en yüksek seviyelerinde olduğunu aktardı.
Finansal koşulların sıkılaştığına işaret eden Georgieva, "Hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ekonomilerinde merkez bankaları için en büyük ve acil zorluk enflasyonu düşürmek" dedi.
Georgieva, merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkılaştırdığını, ancak parasal sıkılaşma döngüsünün nasıl yönetileceğine ilişkin zorlukların devam ettiğini anlattı.
IMF Başkanı Georgeiva, maliye politikası yapıcılarının enflasyonu körükleyen veya para politikasını sekteye uğratan adımlardan kaçınırken, artan gıda ve yakıt fiyatlarını azaltmak için hedefe yönelik tedbirler alması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath da aynı konferansta, güçlenen doların ve finansal kırılganlıkla ilgili endişelerin mevcut ortamda da büyük zorluklar oluşturduğunu ve yanlış adımlara yer olmadığını dile getirdi.
Bir diğer büyük zorluğun artan jeoekonomik ayrışma riski olduğuna dikkati çeken Gopinath, Kovid-19 salgınının ve Ukrayna'daki savaşın riskleri önemli ölçüde artırdığını sözlerine ekledi.