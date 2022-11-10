https://sputniknews.com.tr/20221110/gaziantepteki-silahli-ptt-soygununun-goruntuleri-ortaya-cikti--1063300613.html

Gaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te iki hafta önce PTT şubesinde meydana gelen silahlı soygun anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T18:10+0300

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ptt

türkiye

silahlı soygun

gaziantep

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Gaziantep'te 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi'ne mesai saatinin bitimine yakın gelen maskeli ve silahlı bir şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanı silahla tehdit ederek yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı. İki hafta önce meydana gelen PTT şubesindeki silahlı soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri olarak giren M.Ç. isimli şahsın, cebinden silahı çıkardıktan sonra çalışanın olduğu bankoya doğru yönelerek silah doğrulttuğu ve kasadaki paraları aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi şubeden çıkığı anlar yer alıyor.İstanbul'da yakalandı, Gaziantep'te tutuklandı PTT şubesinden yaklaşık 10 bin lira çalarak kaçan M.Ç., önceki gün İstanbul'da yakalandı. Yakalanan şüpheli, olayı gerçekleştirdiği Gaziantep'e sevk edildikten sonra adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20221031/gaziantepte-ptt-subesi-silahli-bir-kisi-tarafindan-soyuldu-1062918643.html

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