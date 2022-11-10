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Gaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'te iki hafta önce PTT şubesinde meydana gelen silahlı soygun anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T18:10+0300
2022-11-10T18:11+0300
ptt
türkiye
silahlı soygun
gaziantep
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Gaziantep'te 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi'ne mesai saatinin bitimine yakın gelen maskeli ve silahlı bir şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanı silahla tehdit ederek yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı. İki hafta önce meydana gelen PTT şubesindeki silahlı soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri olarak giren M.Ç. isimli şahsın, cebinden silahı çıkardıktan sonra çalışanın olduğu bankoya doğru yönelerek silah doğrulttuğu ve kasadaki paraları aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi şubeden çıkığı anlar yer alıyor.İstanbul'da yakalandı, Gaziantep'te tutuklandı PTT şubesinden yaklaşık 10 bin lira çalarak kaçan M.Ç., önceki gün İstanbul'da yakalandı. Yakalanan şüpheli, olayı gerçekleştirdiği Gaziantep'e sevk edildikten sonra adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221031/gaziantepte-ptt-subesi-silahli-bir-kisi-tarafindan-soyuldu-1062918643.html
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ptt, silahlı soygun, gaziantep
ptt, silahlı soygun, gaziantep

Gaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı

18:10 10.11.2022 (güncellendi: 18:11 10.11.2022)
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCGaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞC
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Gaziantep'te iki hafta önce PTT şubesinde meydana gelen silahlı soygun anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri olarak giren şahsın silahlı soygun ve sonrasındaki kaçma görüntüleri yer aldı.
Gaziantep'te 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi'ne mesai saatinin bitimine yakın gelen maskeli ve silahlı bir şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanı silahla tehdit ederek yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı.

İki hafta önce meydana gelen PTT şubesindeki silahlı soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri olarak giren M.Ç. isimli şahsın, cebinden silahı çıkardıktan sonra çalışanın olduğu bankoya doğru yönelerek silah doğrulttuğu ve kasadaki paraları aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi şubeden çıkığı anlar yer alıyor.

İstanbul'da yakalandı, Gaziantep'te tutuklandı

PTT şubesinden yaklaşık 10 bin lira çalarak kaçan M.Ç., önceki gün İstanbul'da yakalandı. Yakalanan şüpheli, olayı gerçekleştirdiği Gaziantep'e sevk edildikten sonra adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te bir PTT şubesine gelen silahlı soyguncu, yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
TÜRKİYE
Gaziantep'te PTT şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu
31 Ekim, 23:18
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