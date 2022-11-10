https://sputniknews.com.tr/20221110/gaziantepteki-silahli-ptt-soygununun-goruntuleri-ortaya-cikti--1063300613.html
Gaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'te iki hafta önce PTT şubesinde meydana gelen silahlı soygun anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T18:10+0300
2022-11-10T18:10+0300
2022-11-10T18:11+0300
ptt
türkiye
silahlı soygun
gaziantep
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Gaziantep'te 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi'ne mesai saatinin bitimine yakın gelen maskeli ve silahlı bir şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanı silahla tehdit ederek yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı. İki hafta önce meydana gelen PTT şubesindeki silahlı soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri olarak giren M.Ç. isimli şahsın, cebinden silahı çıkardıktan sonra çalışanın olduğu bankoya doğru yönelerek silah doğrulttuğu ve kasadaki paraları aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi şubeden çıkığı anlar yer alıyor.İstanbul'da yakalandı, Gaziantep'te tutuklandı PTT şubesinden yaklaşık 10 bin lira çalarak kaçan M.Ç., önceki gün İstanbul'da yakalandı. Yakalanan şüpheli, olayı gerçekleştirdiği Gaziantep'e sevk edildikten sonra adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221031/gaziantepte-ptt-subesi-silahli-bir-kisi-tarafindan-soyuldu-1062918643.html
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ptt, silahlı soygun, gaziantep
ptt, silahlı soygun, gaziantep
Gaziantep'teki silahlı PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı
18:10 10.11.2022 (güncellendi: 18:11 10.11.2022) Abone ol
Gaziantep'te iki hafta önce PTT şubesinde meydana gelen silahlı soygun anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri olarak giren şahsın silahlı soygun ve sonrasındaki kaçma görüntüleri yer aldı.
Gaziantep'te 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi'ne mesai saatinin bitimine yakın gelen maskeli ve silahlı bir şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanı silahla tehdit ederek yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı.
İki hafta önce meydana gelen PTT şubesindeki silahlı soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri olarak giren M.Ç. isimli şahsın, cebinden silahı çıkardıktan sonra çalışanın olduğu bankoya doğru yönelerek silah doğrulttuğu ve kasadaki paraları aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi şubeden çıkığı anlar yer alıyor.
İstanbul'da yakalandı, Gaziantep'te tutuklandı
PTT şubesinden yaklaşık 10 bin lira çalarak kaçan M.Ç., önceki gün İstanbul'da yakalandı. Yakalanan şüpheli, olayı gerçekleştirdiği Gaziantep'e sevk edildikten sonra adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.