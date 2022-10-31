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Gaziantep'te PTT şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu
Gaziantep'te PTT şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki PTT şubesine gelen zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T23:18+0300
2022-10-31T23:18+0300
ptt
silahlı soygun
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Gaziantep'te Karaoğlan Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi.Kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı alan şüpheli olay yerinden kaçtı. PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.PTT ve çevresindeki iş yeri kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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ptt, silahlı soygun, gaziantep
ptt, silahlı soygun, gaziantep

Gaziantep'te PTT şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu

23:18 31.10.2022
© İHAGaziantep'te bir PTT şubesine gelen silahlı soyguncu, yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı
Gaziantep'te bir PTT şubesine gelen silahlı soyguncu, yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki PTT şubesine gelen zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı.
Gaziantep'te Karaoğlan Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi.
Kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı alan şüpheli olay yerinden kaçtı. PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
PTT ve çevresindeki iş yeri kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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