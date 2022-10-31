https://sputniknews.com.tr/20221031/gaziantepte-ptt-subesi-silahli-bir-kisi-tarafindan-soyuldu-1062918643.html

Gaziantep'te PTT şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu

Gaziantep'te PTT şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki PTT şubesine gelen zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

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ptt

silahlı soygun

gaziantep

türkiye

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Gaziantep'te Karaoğlan Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi.Kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı alan şüpheli olay yerinden kaçtı. PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.PTT ve çevresindeki iş yeri kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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ptt, silahlı soygun, gaziantep