https://sputniknews.com.tr/20221110/el-frenini-cekmeyi-unuttu-araci-durdurmaya-calisirken-hayatini-kaybetti-1063277587.html
El frenini çekmeyi unuttu, aracı durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti
El frenini çekmeyi unuttu, aracı durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti
Sivas'ta, el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracının hareketlendiğini görünce durdurmaya çalışan Caner Gülhan, kendi aracı ile park halindeki otomobil... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T12:10+0300
2022-11-10T12:10+0300
2022-11-10T12:11+0300
fren
kaza
ölüm
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063277444_0:12:770:445_1920x0_80_0_0_403800ef9f08bad877f6b163cf44caab.jpg
Sivas'ta Caner Gülhan, iddiaya göre, cadde üzerine aracını park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören 24 yaşındaki Gülhan, peşinden koşmaya başladı. Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı.Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/iki-kadin-dusmek-uzere-olan-minibusu-havada-tutarak-kazayi-onledi-1060238726.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063277444_81:0:690:457_1920x0_80_0_0_7a89e0a89d6968f3d0e7ca24e8d79be9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fren, kaza, ölüm
El frenini çekmeyi unuttu, aracı durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti
12:10 10.11.2022 (güncellendi: 12:11 10.11.2022) Abone ol
Sivas'ta, el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracının hareketlendiğini görünce durdurmaya çalışan Caner Gülhan, kendi aracı ile park halindeki otomobil arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Sivas'ta Caner Gülhan, iddiaya göre, cadde üzerine aracını park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören 24 yaşındaki Gülhan, peşinden koşmaya başladı. Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı.
Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.