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El frenini çekmeyi unuttu, aracı durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti
El frenini çekmeyi unuttu, aracı durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti
Sivas'ta, el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracının hareketlendiğini görünce durdurmaya çalışan Caner Gülhan, kendi aracı ile park halindeki otomobil... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T12:10+0300
2022-11-10T12:11+0300
fren
kaza
ölüm
türkiye
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Sivas'ta Caner Gülhan, iddiaya göre, cadde üzerine aracını park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören 24 yaşındaki Gülhan, peşinden koşmaya başladı. Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı.Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/iki-kadin-dusmek-uzere-olan-minibusu-havada-tutarak-kazayi-onledi-1060238726.html
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fren, kaza, ölüm
fren, kaza, ölüm

El frenini çekmeyi unuttu, aracı durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti

12:10 10.11.2022 (güncellendi: 12:11 10.11.2022)
© DHASivas'ta el frenini çekmeye çalışırken hayatını kaybeden kişi
Sivas'ta el frenini çekmeye çalışırken hayatını kaybeden kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© DHA
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Sivas'ta, el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracının hareketlendiğini görünce durdurmaya çalışan Caner Gülhan, kendi aracı ile park halindeki otomobil arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Sivas'ta Caner Gülhan, iddiaya göre, cadde üzerine aracını park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören 24 yaşındaki Gülhan, peşinden koşmaya başladı. Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı.
Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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