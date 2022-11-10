https://sputniknews.com.tr/20221110/el-frenini-cekmeyi-unuttu-araci-durdurmaya-calisirken-hayatini-kaybetti-1063277587.html

El frenini çekmeyi unuttu, aracı durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti

El frenini çekmeyi unuttu, aracı durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti

Sivas'ta, el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracının hareketlendiğini görünce durdurmaya çalışan Caner Gülhan, kendi aracı ile park halindeki otomobil... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T12:10+0300

2022-11-10T12:10+0300

2022-11-10T12:11+0300

fren

kaza

ölüm

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063277444_0:12:770:445_1920x0_80_0_0_403800ef9f08bad877f6b163cf44caab.jpg

Sivas'ta Caner Gülhan, iddiaya göre, cadde üzerine aracını park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören 24 yaşındaki Gülhan, peşinden koşmaya başladı. Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı.Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/iki-kadin-dusmek-uzere-olan-minibusu-havada-tutarak-kazayi-onledi-1060238726.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fren, kaza, ölüm