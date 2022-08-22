https://sputniknews.com.tr/20220822/iki-kadin-dusmek-uzere-olan-minibusu-havada-tutarak-kazayi-onledi-1060238726.html
Bursa'da iki kadın düşmek üzere olan minibüsü havada tutarak kazayı önledi
Bursa'da iki kadın düşmek üzere olan minibüsü havada tutarak kazayı önledi
Bursa’da VIP minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T16:35+0300
2022-08-22T16:35+0300
2022-08-22T16:52+0300
kadın
türkiye
kaza
minibüs
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Bursa’da ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu. Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.
türkiye
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kadın, kaza, minibüs
Bursa'da iki kadın düşmek üzere olan minibüsü havada tutarak kazayı önledi
16:35 22.08.2022 (güncellendi: 16:52 22.08.2022) Abone ol
Bursa’da VIP minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da banketten düşüp takla atacak aracı tutup kazayı önledi.
Bursa’da ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu. Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.