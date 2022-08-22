https://sputniknews.com.tr/20220822/iki-kadin-dusmek-uzere-olan-minibusu-havada-tutarak-kazayi-onledi-1060238726.html

Bursa'da iki kadın düşmek üzere olan minibüsü havada tutarak kazayı önledi

Bursa'da iki kadın düşmek üzere olan minibüsü havada tutarak kazayı önledi

Bursa’da VIP minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T16:35+0300

2022-08-22T16:35+0300

2022-08-22T16:52+0300

kadın

türkiye

kaza

minibüs

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Bursa’da ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu. Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

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kadın, kaza, minibüs