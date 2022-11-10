https://sputniknews.com.tr/20221110/bursada-uyusturucu-operasyonu-63-kisi-tutuklandi-1063309486.html

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 63 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 63 kişi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 99 şüpheliden 63'ü tutuklandı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T23:43+0300

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türkiye

bursa

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tutuklama

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 70 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyona; 180 ekip, 10 özel harekat unsuru, 200 çevik kuvvet personeli olmak üzere bin 730 personel katıldı.1 polis helikopteri ile 3 insansız hava aracının da havadan destek verdiği operasyonda, 15 narkotik köpeği de yer aldı. Yıldırım ilçesi Anadolu ve Meydancık mahalleleriyle Gökdere bölgesindeki adreslere düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nden koordine etti.110 şüpheliden 99'u yakalandı110 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 99 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 adet sentetik, 6 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklanmaları talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.33 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıBursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden 63’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. 33 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221107/bursada-uyusturucu-operasyonu-70-noktaya-baskin-110-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1063139718.html

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