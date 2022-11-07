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https://sputniknews.com.tr/20221107/bursada-uyusturucu-operasyonu-70-noktaya-baskin-110-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1063139718.html
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 70 noktaya baskın, 95 kişi gözaltına alındı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 70 noktaya baskın, 95 kişi gözaltına alındı
Bursa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği büyük uyuşturucu operasyonunda 70 noktaya baskın yapıldı. Operasyona polis helikopteri, narkotik... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T07:30+0300
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türkiye
içişleri bakanlığı
bursa
uyuşturucu operasyonu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir kökünü kurutma operasyonunun startını sabah 06.00 sıralarında verdi.Merkez Osmangazi ilçesi Anadolu Mahallesi, Meydancık Mahallesi ve Gökdere Bölgesi'nde uyuşturucu satıcılarına ait daha önceden evlere operasyon yapıldı.Çevik kuvvet, özel harekat ve narkotik ekiplerinin destek verdiği operasyonda 110 kişi için gözaltı kararı verilirken 95 kişi gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da birazdan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde konuya ilişkin basın açıklaması da yaptı.
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içişleri bakanlığı, bursa, uyuşturucu operasyonu
içişleri bakanlığı, bursa, uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 70 noktaya baskın, 95 kişi gözaltına alındı

07:30 07.11.2022 (güncellendi: 07:52 07.11.2022)
© AABursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA
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Bursa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği büyük uyuşturucu operasyonunda 70 noktaya baskın yapıldı. Operasyona polis helikopteri, narkotik köpekleri, çok sayıda polis katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir kökünü kurutma operasyonunun startını sabah 06.00 sıralarında verdi.
Merkez Osmangazi ilçesi Anadolu Mahallesi, Meydancık Mahallesi ve Gökdere Bölgesi'nde uyuşturucu satıcılarına ait daha önceden evlere operasyon yapıldı.
Çevik kuvvet, özel harekat ve narkotik ekiplerinin destek verdiği operasyonda 110 kişi için gözaltı kararı verilirken 95 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da birazdan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde konuya ilişkin basın açıklaması da yaptı.
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