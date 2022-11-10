https://sputniknews.com.tr/20221110/bloomberg-tavan-fiyat-planlari-batinin-rus-petrolune-bagimliligini-ortaya-koyuyor-1063305536.html

Bloomberg: Tavan fiyat planları, Batı'nın Rus petrolüne bağımlılığını ortaya koyuyor

Bloomberg: Tavan fiyat planları, Batı'nın Rus petrolüne bağımlılığını ortaya koyuyor

Batı'nın Rus petrolüne tavan fiyat getirerek zayıflık belirtisi ortaya koyduğu, zira Batılı ülkelerin Rus enerji kaynaklarına bağımlı olduğu ifade edildi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T21:19+0300

2022-11-10T21:19+0300

2022-11-10T21:19+0300

avrupa'da enerji krizi

bloomberg

tavan fiyat

rusya

avrupa

enerji

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Bloomberg'de yer alan Batı'nın Ukrayna krizi nedeniyle Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavanla ilgili analizde, "Ne yazık ki, petrole yönelik tavan fiyat, bir güç sinyalinden çok bir zayıflık belirtisi olarak algılanabilir. Ayrıca Rus petrolü alımına ilişkin ret kararının tamamen rafa kaldırılması anlamına gelir. Fiyatın sınırlandırılması, Batı'nın Rus enerji kaynaklarına ne kadar ihtiyacı olduğunu ve bunu elde etmek için hangi ekonomik ve diplomatik hilelere başvurmaya hazır olduğunu gösteriyor" dendi.Yazıda tavan fiyatın çok düşük olması ve Rus 'siyah altınının' dünya piyasalarından tamamen çekilmesi durumunda, bunun küresel ekonomide halihazırda yaşanan ciddi durgunluğu önemli ölçüde derinleştirebileceğinin altı çizildi.

https://sputniknews.com.tr/20221104/g7-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulanmasi-calismalari-yakinda-tamamlanacak-1063079082.html

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bloomberg, tavan fiyat, rusya, avrupa, enerji