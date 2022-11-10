Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221110/bilim-kurulu-uyesi-senerden-uclu-virus-uyarisi-tirmanisi-basladi--1063306317.html
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'üçlü virüs' uyarısı: Tırmanış başladı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'üçlü virüs' uyarısı: Tırmanış başladı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, solunum yollarında seyreden 'üçlü virüs' artışına dikkat çekerek, "Bu sene maske ve mesafe... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T21:45+0300
2022-11-10T22:00+0300
yaşam
bilim kurulu
koronavirüs bilim kurulu
alper şener
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063306173_0:45:770:478_1920x0_80_0_0_92064d9f6f2286b06d599313c25dfe1c.jpg
Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bu durumun 'üçlü virüs' veya 'pandemi' olarak adlandırıldığını; influenza, rinovirüs ve RSV'nin aynı anda bulunduğunu anlattı. Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu:'Havaların iyi gitmesi avantaj oldu'Türkiye'de de beklenilenin, kasım ayından itibaren Kovid-19'un tırmanışa geçmesi olduğuna dikkat çeken Prof. D. Şener, "Ancak şu an öyle bir şey yaşamıyoruz. Havaların iyi gitmesi bizim için bir avantaj oldu. Aralık ayından itibaren viral hastalıklardaki tırmanış trendi devam edeceği gibi Kovid-19'da da tırmanış trendi devam edecektir. Aslında bu bizim için bir avantaj çünkü hala grip aşısı ve Kovid-19 hatırlatma dozu olmak için bir zaman dilimi var" dedi.‘Tanı koymanın tek yolu PCR uygulanması''Üçlü virüs'ün solunum ve damlacık yoluyla bulaştığını belirten Prof. Dr. Şener, "Gözle görülemeyen partiküller karşı tarafa ulaşabiliyor. Bunu önlemenin tek yolu bariyer olarak maskeyi kullanma. Kapalı alanda özellikle maske ve mesafe önlemlerinde dikkatli olmak gerekiyor. Asansör kullanımında, toplu taşımada mutlaka maske kullanmak gerekiyor. Üçlü virüsü Kovid-19 nedeniyle bir arada görmeye başladık. Unuttuğumuz ve maske mesafe gibi önlemlere tam uyduğumuz için bu virüsler gündemde olmadı. Bağışıklık sistemi şu anda bu virüsleri yeniden hatırlıyor. Rinovirüs bizim için önemli çünkü uzun zaman devam edebiliyor. Burun akıntısı, geniz kuruluğu şikayetleriyle seyrediyor. Rinovirüsün 180'den fazla alt tipi var. Birini atlatıp iyileştikten sonra tekrar hasta olma ihtimaliniz çok yüksek. RSV'de özellikle çocukluk çağında devam eden kronik öksürüklerle karşı karşıya kalıyoruz. Çok nadiren solunum sıkıntısı olabiliyor. RSV inatçı öksürüklerle seyrediyor. Hastalık iyileşirse dahi kuru öksürük nöbetleri devam ediyor. Bunlara tanı koymanın tek yolu solunum yolundan alınacak PCR'ın uygulanması" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221110/muftuoglundan-tridemi-uyarisi-influenza-ve-parainfluenza-kovid-19dan-hizli-bir-artis-gosteriyor-1063271522.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063306173_37:0:733:522_1920x0_80_0_0_09cfb3cf4cc0c874215aaf1f5b0c4219.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu, alper şener, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19
bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu, alper şener, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19

Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'üçlü virüs' uyarısı: Tırmanış başladı

21:45 10.11.2022 (güncellendi: 22:00 10.11.2022)
© DHASağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, solunum yollarında seyreden 'üçlü virüs' artışına dikkat çekerek, "Bu sene maske ve mesafe kurallarına uyduğumuz için 2 yıldır unuttuğumuz 3 virüsün tırmanışı başladı" dedi.
Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bu durumun 'üçlü virüs' veya 'pandemi' olarak adlandırıldığını; influenza, rinovirüs ve RSV'nin aynı anda bulunduğunu anlattı. Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu:

"Sadece gripte değil her sene havaların soğumasıyla birlikte grip benzeri hastalıklarda artış oluyor. Bu sene de 2 yıldır unuttuğumuz gripte rinovirüste, influenza ve RSV'de bir tırmanış başladı. Bu tırmanış trendine henüz Kovid-19 katılmadı. Amerika ve Avrupa'daki vakalara baktığımızda onlarda da aynı şekilde başladığını görüyoruz. kovid de sonrasında bu virüslere katılıyor."

'Havaların iyi gitmesi avantaj oldu'

Türkiye'de de beklenilenin, kasım ayından itibaren Kovid-19'un tırmanışa geçmesi olduğuna dikkat çeken Prof. D. Şener, "Ancak şu an öyle bir şey yaşamıyoruz. Havaların iyi gitmesi bizim için bir avantaj oldu. Aralık ayından itibaren viral hastalıklardaki tırmanış trendi devam edeceği gibi Kovid-19'da da tırmanış trendi devam edecektir. Aslında bu bizim için bir avantaj çünkü hala grip aşısı ve Kovid-19 hatırlatma dozu olmak için bir zaman dilimi var" dedi.

‘Tanı koymanın tek yolu PCR uygulanması'

'Üçlü virüs'ün solunum ve damlacık yoluyla bulaştığını belirten Prof. Dr. Şener, "Gözle görülemeyen partiküller karşı tarafa ulaşabiliyor. Bunu önlemenin tek yolu bariyer olarak maskeyi kullanma. Kapalı alanda özellikle maske ve mesafe önlemlerinde dikkatli olmak gerekiyor. Asansör kullanımında, toplu taşımada mutlaka maske kullanmak gerekiyor. Üçlü virüsü Kovid-19 nedeniyle bir arada görmeye başladık. Unuttuğumuz ve maske mesafe gibi önlemlere tam uyduğumuz için bu virüsler gündemde olmadı. Bağışıklık sistemi şu anda bu virüsleri yeniden hatırlıyor. Rinovirüs bizim için önemli çünkü uzun zaman devam edebiliyor. Burun akıntısı, geniz kuruluğu şikayetleriyle seyrediyor. Rinovirüsün 180'den fazla alt tipi var. Birini atlatıp iyileştikten sonra tekrar hasta olma ihtimaliniz çok yüksek. RSV'de özellikle çocukluk çağında devam eden kronik öksürüklerle karşı karşıya kalıyoruz. Çok nadiren solunum sıkıntısı olabiliyor. RSV inatçı öksürüklerle seyrediyor. Hastalık iyileşirse dahi kuru öksürük nöbetleri devam ediyor. Bunlara tanı koymanın tek yolu solunum yolundan alınacak PCR'ın uygulanması" diye konuştu.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
KORONAVİRÜS
Müftüoğlu'ndan 'tridemi' uyarısı: İnfluenza ve parainfluenza Kovid-19’dan hızlı bir artış gösteriyor
08:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала