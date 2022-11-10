Müftüoğlu'ndan 'tridemi' uyarısı: İnfluenza ve parainfluenza Kovid-19’dan hızlı bir artış gösteriyor

Öncelikle şunu belirteyim: Çok şükür COVID-19 salgınında korkutucu aşamaları çoktan geçtik. Ne var ki yine de gelişebilecek kış enfeksiyonları hakkında bilgili ve tedbirli olmamızda fayda var. Bu nedenle tridemi meselesini de sizleri korkutmak ve endişelendirmek için değil, bilgilendirmek için gündeme getiriyorum. Meselenin detaylarına gelince... Öncelikle şunu belirteyim: Çok şükür COVID-19 salgınında korkutucu aşamaları çoktan geçtik. Ne var ki yine de gelişebilecek kış enfeksiyonları hakkında bilgili ve tedbirli olmamızda fayda var. Bu nedenle tridemi meselesini de sizleri korkutmak ve endişelendirmek için değil, bilgilendirmek için gündeme getiriyorum. Meselenin detaylarına gelince...

Farkında mısınız bilmiyorum ama ekim ortalarında başlayıp kasım başlarında yükselişe geçen ve yoğunluğu giderek artan ciddi bir “üçlü bir üst solunum yolu dalgası” ile karşı karşıyayız. Ve bu dalga öncelikle de okul çağı çocuklarımız ile yaşlılarımızı etkiliyor. Bu önemli dalga/tehdidin üç bildik oyuncusu var ve bu “üçlü çete”nin oluşturduğu yeni dalga “TRİDEMİ” olarak tanımlanıyor. Tridemi aslında beklenmedik, sürpriz bir dalga da değildi. Kuzey Yarım Küre’deki her ülkede olduğu gibi bizde de üst solunum yollarına ve akciğerlere saldıran belirli bazı virüsler zaten bu aylarda saldırıya geçerler. Bu yıl da öyle oldu. Ne var ki bu yıl durum eski yıllardan oldukça farklı. Farkı şu... Farkında mısınız bilmiyorum ama ekim ortalarında başlayıp kasım başlarında yükselişe geçen ve yoğunluğu giderek artan ciddi bir “üçlü bir üst solunum yolu dalgası” ile karşı karşıyayız. Ve bu dalga öncelikle de okul çağı çocuklarımız ile yaşlılarımızı etkiliyor. Bu önemli dalga/tehdidin üç bildik oyuncusu var ve bu “üçlü çete”nin oluşturduğu yeni dalga “TRİDEMİ” olarak tanımlanıyor. Tridemi aslında beklenmedik, sürpriz bir dalga da değildi. Kuzey Yarım Küre’deki her ülkede olduğu gibi bizde de üst solunum yollarına ve akciğerlere saldıran belirli bazı virüsler zaten bu aylarda saldırıya geçerler. Bu yıl da öyle oldu. Ne var ki bu yıl durum eski yıllardan oldukça farklı. Farkı şu...

Önceki iki kış döneminde hepimiz influenza/grip ve parainfluenza/RSV virüsleri yönünden neredeyse bir tür “BONUS SÜRECİ” yaşadık. COVID-19 pandemisine yönelik aldığımız tedbirler (maske, mesafe, musluk üçlüsü) diğer virüsler gibi bu virüslere karşı da bizi korudu. Ne var ki bu yıl biraz da COVID-19 salgınının oluşturduğu “toplumsal bıkkınlığın etkisi” ile tedbirleri elden fazlaca bıraktık. Bana sorarsanız haksız da sayılmayız! Ama bilelim ki bu “abartılmış tedbirsizlik süreci” biraz tehlikeli. Tehlikeli zira sayıları giderek azalan “COVID-19 rakamları”nı muazzam bir hızla “grip/influenza vakaları”nın ve “parainfluenza/RSV-Respiratuvar Sinsitiyal Virüs” vakalarının izlediğini bilmemiz lazım. Hatta çoğumuz COVID-19’a karşı aşılı ama diğer iki virüse karşı aşısız/savunmasız ve korunmasız olduğumuz için influenza ve parainfluenza vakaları COVID-19’a oranla daha da hızlı bir artış gösterme eğiliminde ve muhtemelen de bu eğilim devam edecek. Önceki iki kış döneminde hepimiz influenza/grip ve parainfluenza/RSV virüsleri yönünden neredeyse bir tür “BONUS SÜRECİ” yaşadık. COVID-19 pandemisine yönelik aldığımız tedbirler (maske, mesafe, musluk üçlüsü) diğer virüsler gibi bu virüslere karşı da bizi korudu. Ne var ki bu yıl biraz da COVID-19 salgınının oluşturduğu “toplumsal bıkkınlığın etkisi” ile tedbirleri elden fazlaca bıraktık. Bana sorarsanız haksız da sayılmayız! Ama bilelim ki bu “abartılmış tedbirsizlik süreci” biraz tehlikeli. Tehlikeli zira sayıları giderek azalan “COVID-19 rakamları”nı muazzam bir hızla “grip/influenza vakaları”nın ve “parainfluenza/RSV-Respiratuvar Sinsitiyal Virüs” vakalarının izlediğini bilmemiz lazım. Hatta çoğumuz COVID-19’a karşı aşılı ama diğer iki virüse karşı aşısız/savunmasız ve korunmasız olduğumuz için influenza ve parainfluenza vakaları COVID-19’a oranla daha da hızlı bir artış gösterme eğiliminde ve muhtemelen de bu eğilim devam edecek.