https://sputniknews.com.tr/20221110/ahlatli-ogrencilerden-10-kasim-koreografisi-1063277015.html
Ahlatlı öğrencilerden 10 Kasım koreografisi
Ahlatlı öğrencilerden 10 Kasım koreografisi
Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, Atatürk’ün vefatının 84. yılı münasebetiyle özel bir koreografi hazırladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T11:51+0300
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10 kasım
atatürk
mustafa kemal atatürk
bitlis
öğrenci
anma
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Ahlat ilçesindeki Selçuklu Ortaokulunda öğrenim gören 275 öğrenci, hazırladıkları özel bir koreografi ile Ulu Önder Atatürk'ü andı. Öğrenciler tarafından okul bahçesinde yapılan koreografide saat ve Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 tarihini oluşturan öğrenciler, Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında andı.Öğrenciler oluşturdukları saat koreografisinde akrep, yelkovan ve saniye figürleri oluşturarak Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05 şeklini oluşturdu. Öğrenciler daha sonra oluşturdukları 1938 yılındaki 8 rakamını da sonsuzluk işaretine dönüştürdü. Koreografi sonunda okul bahçesindeki bayrak yarıya indirilerek Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221109/evini-ataturk-muzesine-cevirdi-tum-saatler-0905i-gosteriyor-1063247073.html
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türkiye, 10 kasım, atatürk, mustafa kemal atatürk, bitlis, öğrenci, anma
türkiye, 10 kasım, atatürk, mustafa kemal atatürk, bitlis, öğrenci, anma
Ahlatlı öğrencilerden 10 Kasım koreografisi
11:51 10.11.2022 (güncellendi: 11:57 10.11.2022) Abone ol
Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, Atatürk’ün vefatının 84. yılı münasebetiyle özel bir koreografi hazırladı.
Ahlat ilçesindeki Selçuklu Ortaokulunda öğrenim gören 275 öğrenci, hazırladıkları özel bir koreografi ile Ulu Önder Atatürk'ü andı.
Öğrenciler tarafından okul bahçesinde yapılan koreografide saat ve Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 tarihini oluşturan öğrenciler, Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında andı.
Öğrenciler oluşturdukları saat koreografisinde akrep, yelkovan ve saniye figürleri oluşturarak Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05 şeklini oluşturdu.
Öğrenciler daha sonra oluşturdukları 1938 yılındaki 8 rakamını da sonsuzluk işaretine dönüştürdü. Koreografi sonunda okul bahçesindeki bayrak yarıya indirilerek Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu.