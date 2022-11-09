Evini Atatürk müzesine çevirdi, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

© DHA Evindeki Atatürk fotoğrafları ve eşyaların kendisi öldükten sonra müzede sergilenmesini isteyen Mukaddes Kokeralp Çırak, "1986'nın başından beri bütün her yeri gezdim, Atatürk resmi topladım, duvarlara dizdim. Yani 36 yıldır Atatürk resmi topluyorum. Ben babadan nasıl yetiştiysem torunların için bunları hazırlıyorum. Atatürk'e dair ne bulduysam aldım ve okullara da dağıtıyorum. Çok var, sayısı belli değil. Atatürk için canımı feda ederim. Atatürk'e ufak bir şey geldiği zaman dayanamıyorum, ona çok üzülüyorum. Derler ki anne baba anılır; onların resimleri odada ama Atatürk'ün resimleri her yerde. Atatürk'ü çok severim. Şu anda evim müze gibi. İleride bunları bırakmayı düşünüyorum ama kime güveneyim? Tek amacım, çocuklarım da benim gibi Atatürk'e bağlı olsunlar. Ben isterim ki benim sürdürdüğümü, bir başkası da eserlerini sergilesin. Herkes Atatürk'ün ne olduğunu bilsin. Ben öldükten sonra bu eserlerin müzede sergilenmesini istiyorum" dedi.