Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221110/40-yil-sonra-kasim-ayinda-abdde-meydana-gelen-ilk-kasirga-nicole-floridayi-vurdu-1063281444.html
40 yıl sonra kasım ayında ABD'de meydana gelen ilk kasırga Nicole, Florida'yı vurdu
40 yıl sonra kasım ayında ABD'de meydana gelen ilk kasırga Nicole, Florida'yı vurdu
Nicole Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinde karaya vurdu. Kasırga, yaklaşık 40 yıl sonra kasım ayında ABD'yi vuran ilk kasırga olarak kayıtlara geçti. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T13:24+0300
2022-11-10T13:27+0300
dünya
abd
florida
kasırga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063281056_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_63ecd168d9edd5aa58b3ed4281fc87e2.jpg
ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yerel saatle sabah saat 03.00'da kategori 1 seviyesinde olan Nicole Kasırga'sının Florida eyaletinde karaya vurduğunu duyurdu.Açıklamada, fırtınanın Vero Plajı'nın güneyine saatte 75 mil hızla vurduğu ve Ian Kasırgası'nın vurduğu bazı bölgeleri sular altında bıraktığı kaydedildi.NHC, Florida'nın doğu ve batı kıyılarının yanı sıra Georgia ve Güney Carolina kıyılarının da bugün tropik fırtına koşullarına sahip olması ve Atlantik kıyısı boyunca büyük ve zarar verici dalgalara neden olmasının beklendiğini açıkladı.Florida'nın 67 ilçesinden 45'inde olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221109/nasanin-aya-firlatacagi-artemis-i-misyonu-kasirga-nedeniyle-yine-ertelendi-1063229213.html
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063281056_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_dfa1e7badd9a67962b7931a6c28b47ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, florida, kasırga
abd, florida, kasırga

40 yıl sonra kasım ayında ABD'de meydana gelen ilk kasırga Nicole, Florida'yı vurdu

13:24 10.11.2022 (güncellendi: 13:27 10.11.2022)
© AFP 2022 / EVA MARIE UZCATEGUIFlorida - Nicole Kasırgası
Florida - Nicole Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / EVA MARIE UZCATEGUI
Abone olTelegram
Nicole Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinde karaya vurdu. Kasırga, yaklaşık 40 yıl sonra kasım ayında ABD'yi vuran ilk kasırga olarak kayıtlara geçti.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yerel saatle sabah saat 03.00'da kategori 1 seviyesinde olan Nicole Kasırga'sının Florida eyaletinde karaya vurduğunu duyurdu.
Açıklamada, fırtınanın Vero Plajı'nın güneyine saatte 75 mil hızla vurduğu ve Ian Kasırgası'nın vurduğu bazı bölgeleri sular altında bıraktığı kaydedildi.
NHC, Florida'nın doğu ve batı kıyılarının yanı sıra Georgia ve Güney Carolina kıyılarının da bugün tropik fırtına koşullarına sahip olması ve Atlantik kıyısı boyunca büyük ve zarar verici dalgalara neden olmasının beklendiğini açıkladı.
Florida'nın 67 ilçesinden 45'inde olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.
NASA roketi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
DÜNYA
NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu kasırga nedeniyle yine ertelendi
Dün, 11:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала