https://sputniknews.com.tr/20221110/40-yil-sonra-kasim-ayinda-abdde-meydana-gelen-ilk-kasirga-nicole-floridayi-vurdu-1063281444.html

40 yıl sonra kasım ayında ABD'de meydana gelen ilk kasırga Nicole, Florida'yı vurdu

40 yıl sonra kasım ayında ABD'de meydana gelen ilk kasırga Nicole, Florida'yı vurdu

Nicole Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinde karaya vurdu. Kasırga, yaklaşık 40 yıl sonra kasım ayında ABD'yi vuran ilk kasırga olarak kayıtlara geçti. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T13:24+0300

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yerel saatle sabah saat 03.00'da kategori 1 seviyesinde olan Nicole Kasırga'sının Florida eyaletinde karaya vurduğunu duyurdu.Açıklamada, fırtınanın Vero Plajı'nın güneyine saatte 75 mil hızla vurduğu ve Ian Kasırgası'nın vurduğu bazı bölgeleri sular altında bıraktığı kaydedildi.NHC, Florida'nın doğu ve batı kıyılarının yanı sıra Georgia ve Güney Carolina kıyılarının da bugün tropik fırtına koşullarına sahip olması ve Atlantik kıyısı boyunca büyük ve zarar verici dalgalara neden olmasının beklendiğini açıkladı.Florida'nın 67 ilçesinden 45'inde olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.

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