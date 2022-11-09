https://sputniknews.com.tr/20221109/nasanin-aya-firlatacagi-artemis-i-misyonu-kasirga-nedeniyle-yine-ertelendi-1063229213.html

NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu kasırga nedeniyle yine ertelendi

NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu kasırga nedeniyle yine ertelendi

NASA'nın dün Ay’a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verildi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T11:52+0300

2022-11-09T11:52+0300

2022-11-09T11:58+0300

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

ay

dünya

roket

erteleme

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İlk olarak ağustosta fırlatılması planlanan ancak fırtınalı hava şartları ve yıldırım nedeniyle ertelenen Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) SLS-Orion uzay aracı "Artemis I" mega roketinin üçüncü denemesi de tropikal fırtına nedeniyle ertelendi.NASA, birkaç gün içinde Florida’nın kıyı şeridine vurması beklenen Nicole Kasırgası'ndan dolayı roketin kalkışını haftaya çarşambaya ertelediğini açıkladı.Fırlatma, ağustosta teknik sıkıntılardan, eylülde ise Ian Kasırgası'ndan dolayı aksamıştı. Yeni roket, NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a göndermek için ikinci denemesi olacak.

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ay, roket, erteleme