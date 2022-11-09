https://sputniknews.com.tr/20221109/nasanin-aya-firlatacagi-artemis-i-misyonu-kasirga-nedeniyle-yine-ertelendi-1063229213.html
NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu kasırga nedeniyle yine ertelendi
NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu kasırga nedeniyle yine ertelendi
NASA'nın dün Ay’a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verildi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T11:52+0300
2022-11-09T11:52+0300
2022-11-09T11:58+0300
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
ay
dünya
roket
erteleme
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İlk olarak ağustosta fırlatılması planlanan ancak fırtınalı hava şartları ve yıldırım nedeniyle ertelenen Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) SLS-Orion uzay aracı "Artemis I" mega roketinin üçüncü denemesi de tropikal fırtına nedeniyle ertelendi.NASA, birkaç gün içinde Florida’nın kıyı şeridine vurması beklenen Nicole Kasırgası'ndan dolayı roketin kalkışını haftaya çarşambaya ertelediğini açıkladı.Fırlatma, ağustosta teknik sıkıntılardan, eylülde ise Ian Kasırgası'ndan dolayı aksamıştı. Yeni roket, NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a göndermek için ikinci denemesi olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221028/nasa-gunesin-gulusunu-yakaladigi-fotografi-paylasti-1062824464.html
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ay, roket, erteleme
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ay, roket, erteleme
NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu kasırga nedeniyle yine ertelendi
11:52 09.11.2022 (güncellendi: 11:58 09.11.2022) Abone ol
NASA'nın dün Ay’a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verildi.
İlk olarak ağustosta fırlatılması planlanan ancak fırtınalı hava şartları ve yıldırım nedeniyle ertelenen Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) SLS-Orion uzay aracı "Artemis I" mega roketinin üçüncü denemesi de tropikal fırtına nedeniyle ertelendi.
NASA, birkaç gün içinde Florida’nın kıyı şeridine vurması beklenen Nicole Kasırgası'ndan dolayı roketin kalkışını haftaya çarşambaya ertelediğini açıkladı.
Fırlatma, ağustosta teknik sıkıntılardan, eylülde ise Ian Kasırgası'ndan dolayı aksamıştı. Yeni roket, NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a göndermek için ikinci denemesi olacak.