https://sputniknews.com.tr/20221109/ukraynada-dusman-guclerinin-firlattigi-bombalari-eliyle-yakalayan-rus-askerin-kimligi-belli-oldu-1063243373.html
Ukrayna’da düşman güçlerinin fırlattığı bombaları eliyle yakalayan Rus askerin kimliği belli oldu
Ukrayna’da düşman güçlerinin fırlattığı bombaları eliyle yakalayan Rus askerin kimliği belli oldu
Ukrayna’da düşman güçlerinin bir insansız hava aracından (İHA) fırlattığı el bombalarını eliyle yakalayıp geri fırlatarak hayatta kalan Rus askerin Leningrad... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T14:52+0300
2022-11-09T14:52+0300
2022-11-09T14:52+0300
ukrayna krizi
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Leningrad Bölge İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada şimdiye kadar kimliği bilinmeyen kahraman askerin o bölgeden bir piyade olduğu belirtildi.Açıklamada, “Bu görüntüler ‘Rus askeri yenilmez’ başlığı ile tüm dünyaya yayıldı. Leningrad Bölgesinin Vıyborg İlçesindeki Kamenka köyünde konuşlanmış 138. Ayrı Motorize Tugayından olan piyade hemşerimiz Aleksey’in cesareti ve tepkisinden gurur duyuyoruz. Komutanlarımıza eğitimleri için teşekkür ediyoruz! Tugayın tüm savaşçılarına ise bol şans diliyoruz” ifadeleri yer aldı.Birkaç gün önce sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda siperde bulunan bir askerin insansız hava aracından üzerine fırlatılan birkaç el bombasını eli ile yakalayarak geri fırlattığı görüntüleri yer aldı. Askerin kimliği şu ana kadar bilinmiyordu.Gazeteci Vladimir Solovyov’un Telegram kanalında görüntülerin bu ilkbaharda Malaya Rogan köyünün yakınında çekildiği, askerin ise 138. Ayrı Motorize Tugayından Aleksey adlı piyade olduğuna ve bu kişinin hala yaşadığına dair bilgiler paylaşıldı.Açıklamadan ayrıca askerin el bombalarını patlamadan uzaklaştırmak için sadece birkaç saniyesi olduğu da öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221103/ukrayna-genelkurmay-baskaninin-hesabi-hacklendi-profil-resmi-putinin-ayiya-bindigi-fotograf-oldu-1063045245.html
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rusya, ukrayna, asker, bomba
rusya, ukrayna, asker, bomba
Ukrayna’da düşman güçlerinin fırlattığı bombaları eliyle yakalayan Rus askerin kimliği belli oldu
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Ukrayna’da düşman güçlerinin bir insansız hava aracından (İHA) fırlattığı el bombalarını eliyle yakalayıp geri fırlatarak hayatta kalan Rus askerin Leningrad bölgesinden bir piyade olduğu ortaya çıktı.
Leningrad Bölge İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada şimdiye kadar kimliği bilinmeyen kahraman askerin o bölgeden bir piyade olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Bu görüntüler ‘Rus askeri yenilmez’ başlığı ile tüm dünyaya yayıldı. Leningrad Bölgesinin Vıyborg İlçesindeki Kamenka köyünde konuşlanmış 138. Ayrı Motorize Tugayından olan piyade hemşerimiz Aleksey’in cesareti ve tepkisinden gurur duyuyoruz. Komutanlarımıza eğitimleri için teşekkür ediyoruz! Tugayın tüm savaşçılarına ise bol şans diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Birkaç gün önce sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda siperde bulunan bir askerin insansız hava aracından üzerine fırlatılan birkaç el bombasını eli ile yakalayarak geri fırlattığı görüntüleri yer aldı. Askerin kimliği şu ana kadar bilinmiyordu.
Gazeteci Vladimir Solovyov’un Telegram kanalında görüntülerin bu ilkbaharda Malaya Rogan köyünün yakınında çekildiği, askerin ise 138. Ayrı Motorize Tugayından Aleksey adlı piyade olduğuna ve bu kişinin hala yaşadığına dair bilgiler paylaşıldı.
Açıklamadan ayrıca askerin el bombalarını patlamadan uzaklaştırmak için sadece birkaç saniyesi olduğu da öğrenildi.