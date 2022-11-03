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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/ukrayna-genelkurmay-baskaninin-hesabi-hacklendi-profil-resmi-putinin-ayiya-bindigi-fotograf-oldu-1063045245.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın hesabı hacklendi: Profil resmi, Putin'in ayıya bindiği fotoğraf oldu
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın hesabı hacklendi: Profil resmi, Putin'in ayıya bindiği fotoğraf oldu
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Instagram hesabı, Rus hacker grubu Joker DPR tarafından hacklendi. Zaluzhniy'in yeni profil fotoğrafı, Rus... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T22:03+0300
2022-11-03T23:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna
hacker
rusya
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Ukraynalı haber portalı Strana, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Instagram hesabının Rus hackerlar tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Joker DPR hacker grubu, Temmuz 2021'de göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in hesabındaki profil fotoğrafını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayıya bindiğini gösteren bir görselle değiştirdi. Ekim ayında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görülmüş ve gündem olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221009/ukrayna-genelkurmay-baskani-gamali-hacli-bilekligiyle-poz-verdi--1062132171.html
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ukrayna, hacker, rusya
ukrayna, hacker, rusya

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın hesabı hacklendi: Profil resmi, Putin'in ayıya bindiği fotoğraf oldu

22:03 03.11.2022 (güncellendi: 23:05 03.11.2022)
© Fotoğraf : Twitter / @CinC_AFUUkrayna Genel Kurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görüldü.
Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© Fotoğraf : Twitter / @CinC_AFU
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Instagram hesabı, Rus hacker grubu Joker DPR tarafından hacklendi. Zaluzhniy'in yeni profil fotoğrafı, Rus lider Putin'in ayıya bindiğini gösteren ve arkasında Rusya bayrağı olan bir kolajla değiştirildi.
Ukraynalı haber portalı Strana, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Instagram hesabının Rus hackerlar tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Joker DPR hacker grubu, Temmuz 2021'de göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in hesabındaki profil fotoğrafını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayıya bindiğini gösteren bir görselle değiştirdi.

Ekim ayında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görülmüş ve gündem olmuştu.
© Instagram/Valeri ZaluzhniyValeri Zaluzhniy
Valeri Zaluzhniy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
Valeri Zaluzhniy
© Instagram/Valeri Zaluzhniy
Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı, gamalı haçlı bilekliğiyle poz verdi
9 Ekim, 23:10
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