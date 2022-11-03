https://sputniknews.com.tr/20221103/ukrayna-genelkurmay-baskaninin-hesabi-hacklendi-profil-resmi-putinin-ayiya-bindigi-fotograf-oldu-1063045245.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın hesabı hacklendi: Profil resmi, Putin'in ayıya bindiği fotoğraf oldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın hesabı hacklendi: Profil resmi, Putin'in ayıya bindiği fotoğraf oldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Instagram hesabı, Rus hacker grubu Joker DPR tarafından hacklendi. Zaluzhniy'in yeni profil fotoğrafı, Rus... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T22:03+0300

2022-11-03T22:03+0300

2022-11-03T23:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna

hacker

rusya

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Ukraynalı haber portalı Strana, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Instagram hesabının Rus hackerlar tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Joker DPR hacker grubu, Temmuz 2021'de göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in hesabındaki profil fotoğrafını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayıya bindiğini gösteren bir görselle değiştirdi. Ekim ayında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görülmüş ve gündem olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221009/ukrayna-genelkurmay-baskani-gamali-hacli-bilekligiyle-poz-verdi--1062132171.html

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