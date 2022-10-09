https://sputniknews.com.tr/20221009/ukrayna-genelkurmay-baskani-gamali-hacli-bilekligiyle-poz-verdi--1062132171.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, gamalı haçlı bilekliğiyle poz verdi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, gamalı haçlı bilekliğiyle poz verdi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T23:10+0300

2022-10-09T23:10+0300

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nazi

ukrayna krizi

gamalı haç

bileklik

genelkurmay

ukrayna genelkurmay başkanlığı

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Temmuz 2021'de göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Ukraynalı komutanın fotoğrafında yer alan gamalı haçlı bileklik dikkat çekti. Nazi Almanyası'nın sembolü olarak da kullanılan gamalı haç (svastika), Alman halkının Aryan kültür mirası olduğu düşüncesi nedeniyle neo-Naziler tarafından günümüzde de kullanılmakta. Öte yandan, Ukrayna ordusunun çeşitli kademelerinde Nazilere ait sembollerin sıklıkla kullanıldığı biliniyor.

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nazi, gamalı haç, bileklik , genelkurmay, ukrayna genelkurmay başkanlığı