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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221009/ukrayna-genelkurmay-baskani-gamali-hacli-bilekligiyle-poz-verdi--1062132171.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı, gamalı haçlı bilekliğiyle poz verdi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı, gamalı haçlı bilekliğiyle poz verdi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T23:10+0300
2022-10-09T23:15+0300
nazi
ukrayna krizi
gamalı haç
bileklik
genelkurmay
ukrayna genelkurmay başkanlığı
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Temmuz 2021'de göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Ukraynalı komutanın fotoğrafında yer alan gamalı haçlı bileklik dikkat çekti. Nazi Almanyası'nın sembolü olarak da kullanılan gamalı haç (svastika), Alman halkının Aryan kültür mirası olduğu düşüncesi nedeniyle neo-Naziler tarafından günümüzde de kullanılmakta. Öte yandan, Ukrayna ordusunun çeşitli kademelerinde Nazilere ait sembollerin sıklıkla kullanıldığı biliniyor.
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nazi, gamalı haç, bileklik , genelkurmay, ukrayna genelkurmay başkanlığı
nazi, gamalı haç, bileklik , genelkurmay, ukrayna genelkurmay başkanlığı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, gamalı haçlı bilekliğiyle poz verdi

23:10 09.10.2022 (güncellendi: 23:15 09.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter / @CinC_AFUUkrayna Genel Kurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görüldü.
Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© Fotoğraf : Twitter / @CinC_AFU
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görüldü.
Temmuz 2021'de göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Ukraynalı komutanın fotoğrafında yer alan gamalı haçlı bileklik dikkat çekti.
Nazi Almanyası'nın sembolü olarak da kullanılan gamalı haç (svastika), Alman halkının Aryan kültür mirası olduğu düşüncesi nedeniyle neo-Naziler tarafından günümüzde de kullanılmakta.
Öte yandan, Ukrayna ordusunun çeşitli kademelerinde Nazilere ait sembollerin sıklıkla kullanıldığı biliniyor.
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