https://sputniknews.com.tr/20221009/ukrayna-genelkurmay-baskani-gamali-hacli-bilekligiyle-poz-verdi--1062132171.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı, gamalı haçlı bilekliğiyle poz verdi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı, gamalı haçlı bilekliğiyle poz verdi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T23:10+0300
2022-10-09T23:10+0300
2022-10-09T23:15+0300
nazi
ukrayna krizi
gamalı haç
bileklik
genelkurmay
ukrayna genelkurmay başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062132277_0:0:541:304_1920x0_80_0_0_a1676fa58dd8c47f91383201042ec0b9.jpg
Temmuz 2021'de göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Ukraynalı komutanın fotoğrafında yer alan gamalı haçlı bileklik dikkat çekti. Nazi Almanyası'nın sembolü olarak da kullanılan gamalı haç (svastika), Alman halkının Aryan kültür mirası olduğu düşüncesi nedeniyle neo-Naziler tarafından günümüzde de kullanılmakta. Öte yandan, Ukrayna ordusunun çeşitli kademelerinde Nazilere ait sembollerin sıklıkla kullanıldığı biliniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062132277_60:0:465:304_1920x0_80_0_0_d5a4601d562346277dee7ad6d95955fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nazi, gamalı haç, bileklik , genelkurmay, ukrayna genelkurmay başkanlığı
nazi, gamalı haç, bileklik , genelkurmay, ukrayna genelkurmay başkanlığı
Ukrayna Genelkurmay Başkanı, gamalı haçlı bilekliğiyle poz verdi
23:10 09.10.2022 (güncellendi: 23:15 09.10.2022) Abone ol
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haçlı bileklik taktığı görüldü.
Temmuz 2021'de göreve gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy'in Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Ukraynalı komutanın fotoğrafında yer alan gamalı haçlı bileklik dikkat çekti.
Nazi Almanyası'nın sembolü olarak da kullanılan gamalı haç (svastika), Alman halkının Aryan kültür mirası olduğu düşüncesi nedeniyle neo-Naziler tarafından günümüzde de kullanılmakta.
Öte yandan, Ukrayna ordusunun çeşitli kademelerinde Nazilere ait sembollerin sıklıkla kullanıldığı biliniyor.