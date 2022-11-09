https://sputniknews.com.tr/20221109/stoltenberg-natoda-ukraynayi-destekleme-konusunda-tam-birlik-olmadigini-itiraf-etti-1063259953.html

Stoltenberg, NATO'da Ukrayna'yı destekleme konusunda tam birlik olmadığını itiraf etti

Stoltenberg, NATO'da Ukrayna'yı destekleme konusunda tam birlik olmadığını itiraf etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun Ukrayna'yı desteklemeye devam etme niyetinde olduğunu, ancak farklı görüşlere... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T21:17+0300

2022-11-09T21:17+0300

2022-11-09T21:17+0300

ukrayna krizi

nato

jens stoltenberg

ukrayna

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la bir araya gelen Stoltenberg, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Stoltenberg, Batı’nın Ukrayna ‘yorgunluğunun’ kendisini korkutup korkutmadığı sorusuna, “Elbette her zaman farklı görüşte olan bazı sesler var, bu demokratik toplumlarda normal bir durumdur, ancak büyük çoğunluk, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimize dair net bir sinyal gönderiyor” yanıtını verdi.‘NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna’ya benzeri görülmemiş destek verdiklerini’ hatırlatan Stoltenberg, “Kamuoyuna bakıldığında NATO ülkelerinden gelen siyasi mesaj, gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğimizdir” ifadelerini kullandı.‘Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz’Stoltenberg, Rusya Savunma Bakanlığının Herson kentindeki savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çekileceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Bu açıklamayı duyduk. Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-operasyonuyla-ilgili-basin-toplantisi-duzenliyor-1063251720.html

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