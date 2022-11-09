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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/stoltenberg-natoda-ukraynayi-destekleme-konusunda-tam-birlik-olmadigini-itiraf-etti-1063259953.html
Stoltenberg, NATO'da Ukrayna'yı destekleme konusunda tam birlik olmadığını itiraf etti
Stoltenberg, NATO'da Ukrayna'yı destekleme konusunda tam birlik olmadığını itiraf etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun Ukrayna'yı desteklemeye devam etme niyetinde olduğunu, ancak farklı görüşlere... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T21:17+0300
2022-11-09T21:17+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
ukrayna
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la bir araya gelen Stoltenberg, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Stoltenberg, Batı’nın Ukrayna ‘yorgunluğunun’ kendisini korkutup korkutmadığı sorusuna, “Elbette her zaman farklı görüşte olan bazı sesler var, bu demokratik toplumlarda normal bir durumdur, ancak büyük çoğunluk, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimize dair net bir sinyal gönderiyor” yanıtını verdi.‘NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna’ya benzeri görülmemiş destek verdiklerini’ hatırlatan Stoltenberg, “Kamuoyuna bakıldığında NATO ülkelerinden gelen siyasi mesaj, gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğimizdir” ifadelerini kullandı.‘Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz’Stoltenberg, Rusya Savunma Bakanlığının Herson kentindeki savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çekileceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Bu açıklamayı duyduk. Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-operasyonuyla-ilgili-basin-toplantisi-duzenliyor-1063251720.html
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nato, jens stoltenberg, ukrayna
nato, jens stoltenberg, ukrayna

Stoltenberg, NATO'da Ukrayna'yı destekleme konusunda tam birlik olmadığını itiraf etti

21:17 09.11.2022
© AP Photo / Olivier MatthysNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun Ukrayna'yı desteklemeye devam etme niyetinde olduğunu, ancak farklı görüşlere sahip ‘bazı sesler’ olduğunu kabul etti.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la bir araya gelen Stoltenberg, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, Batı’nın Ukrayna ‘yorgunluğunun’ kendisini korkutup korkutmadığı sorusuna, “Elbette her zaman farklı görüşte olan bazı sesler var, bu demokratik toplumlarda normal bir durumdur, ancak büyük çoğunluk, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimize dair net bir sinyal gönderiyor” yanıtını verdi.
‘NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna’ya benzeri görülmemiş destek verdiklerini’ hatırlatan Stoltenberg, “Kamuoyuna bakıldığında NATO ülkelerinden gelen siyasi mesaj, gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğimizdir” ifadelerini kullandı.

‘Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz’

Stoltenberg, Rusya Savunma Bakanlığının Herson kentindeki savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çekileceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Bu açıklamayı duyduk. Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz” yanıtını verdi.
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki birliklere Herson kentinden çekilme emri verdi
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