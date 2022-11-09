https://sputniknews.com.tr/20221109/stoltenberg-natoda-ukraynayi-destekleme-konusunda-tam-birlik-olmadigini-itiraf-etti-1063259953.html
Stoltenberg, NATO'da Ukrayna'yı destekleme konusunda tam birlik olmadığını itiraf etti
Stoltenberg, NATO'da Ukrayna'yı destekleme konusunda tam birlik olmadığını itiraf etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun Ukrayna'yı desteklemeye devam etme niyetinde olduğunu, ancak farklı görüşlere... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T21:17+0300
2022-11-09T21:17+0300
2022-11-09T21:17+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1061683450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52efb9da6af466b1f4d4659c9f073df8.jpg
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la bir araya gelen Stoltenberg, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Stoltenberg, Batı’nın Ukrayna ‘yorgunluğunun’ kendisini korkutup korkutmadığı sorusuna, “Elbette her zaman farklı görüşte olan bazı sesler var, bu demokratik toplumlarda normal bir durumdur, ancak büyük çoğunluk, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimize dair net bir sinyal gönderiyor” yanıtını verdi.‘NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna’ya benzeri görülmemiş destek verdiklerini’ hatırlatan Stoltenberg, “Kamuoyuna bakıldığında NATO ülkelerinden gelen siyasi mesaj, gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğimizdir” ifadelerini kullandı.‘Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz’Stoltenberg, Rusya Savunma Bakanlığının Herson kentindeki savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çekileceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Bu açıklamayı duyduk. Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-operasyonuyla-ilgili-basin-toplantisi-duzenliyor-1063251720.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1061683450_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_98143b6e9f19dd56c6fc8d73b982c56c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, jens stoltenberg, ukrayna
nato, jens stoltenberg, ukrayna
Stoltenberg, NATO'da Ukrayna'yı destekleme konusunda tam birlik olmadığını itiraf etti
Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun Ukrayna'yı desteklemeye devam etme niyetinde olduğunu, ancak farklı görüşlere sahip ‘bazı sesler’ olduğunu kabul etti.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la bir araya gelen Stoltenberg, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, Batı’nın Ukrayna ‘yorgunluğunun’ kendisini korkutup korkutmadığı sorusuna, “Elbette her zaman farklı görüşte olan bazı sesler var, bu demokratik toplumlarda normal bir durumdur, ancak büyük çoğunluk, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimize dair net bir sinyal gönderiyor” yanıtını verdi.
‘NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna’ya benzeri görülmemiş destek verdiklerini’ hatırlatan Stoltenberg, “Kamuoyuna bakıldığında NATO ülkelerinden gelen siyasi mesaj, gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğimizdir” ifadelerini kullandı.
‘Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz’
Stoltenberg, Rusya Savunma Bakanlığının Herson kentindeki savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çekileceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Bu açıklamayı duyduk. Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz” yanıtını verdi.