https://sputniknews.com.tr/20221109/sinirda-bulgar-polisini-oldurdukleri-iddiasiyla-gozaltina-alinan-2-kardesten-1i-tutuklandi-1063260627.html

Sınırda Bulgar polisini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı

Sınırda Bulgar polisini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı

Bulgaristan sınırında Bulgar polis memurunun silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T21:39+0300

2022-11-09T21:39+0300

2022-11-09T21:40+0300

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Bulgaristan'ın Türkiye'ye sınır Elhova kentine bağlı Golyam Dervent köyü kısmında önceki gün saat 21.35 sıralarında devriye gezen sınır polisi Petır Bıçvarov, Edirne'nin Küçünlü köyü sınır bölgesinden açılan ateş sonucu başında vurularak öldürüldü. Olayın ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede kapsamlı operasyonlar başlattı. İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş'in yönettiği ve jandarma komandoların katıldığı operasyon, orman arazisinde sürdürüldü. Komandolar, 2 şüpheliyi ormandan çıkamadan, yanlarında olayda kullanılan 1 av tüfeği ve 23 fişek ile yakaladı.Bulgar polis memurunun av tüfeğiyle öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 34 yaşındaki Engin E. ve 28 yaşındaki M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Gözaltına alınan Mustafa E. ve kardeşi Engin E.'nin, Süloğlu ilçesinde çobanlık yaptıkları ve 'hırsızlık' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Kardeşlerin, sınır bölgesine göçmenlerden para ya da değerli eşyalarını almak için gittikleri ve 4 gün ormanda kaldıkları belirtildi. Olay gecesi sınır hattındaki tellerin delik olan kısmında göçmenleri bekleyen kardeşlerin, Bulgaristan sınır polisi tarafından fark edilerek, uzaklaşmaları için uyarıldıkları ifade edildi. Bulgaristan polisinin, aracın farlarını yakıp, sınır teline 10 metre mesafede bulunan kardeşlerden uzaklaşmasını istemesi üzerine Mustafa E.'nin tüfekle ateş açıp, sisli ve hafif yağmurlu havada hemen bölgeden kaçtıkları kaydedildi.Şüpheli kardeşlerin, verdikleri ifadede, Bulgar sınır polisinin kendilerini uzaklaştırmak için uyarıp, araç farlarını üzerlerine yakmasının ardından ateş açarak kaçtıklarını söyledikleri belirtildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesi'ne gönderildi.Şüphelilerden Engin E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi M.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221009/sinir-kapisinda-38-kilometrelik-tir-kuyrugu-olustu-bulgaristan-dogru-durust-calismiyor-1062120194.html

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