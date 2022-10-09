https://sputniknews.com.tr/20221009/sinir-kapisinda-38-kilometrelik-tir-kuyrugu-olustu-bulgaristan-dogru-durust-calismiyor-1062120194.html
Sınır kapısında 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu: ‘Bulgaristan doğru dürüst çalışmıyor’
Sınır kapısında 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu: ‘Bulgaristan doğru dürüst çalışmıyor’
İhracat tırlarının oluşturduğu yoğunluğa Bulgaristan gümrüğünün yanıt verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T12:57+0300
2022-10-09T12:57+0300
2022-10-09T12:57+0300
türkiye
bulgaristan
sınır
hamzabeyli sınır kapısı
kuyruk
ihracat
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Türkiye'nin ihracatındaki artış, Ukrayna krizi nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 38 kilometreye ulaştı. Yüzlerce tır sürücüsü, özellikle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçip ihraç yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.Macaristan'a giden tır sürücüsü Mutlu Aydoğan, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi. Saatlerdir kuyrukta beklediğini ifade eden Aydoğan, "Bulgaristan arabaları çekemiyor. Bulgaristan'ın sıkıntısını şu anda biz çekiyoruz. Bizim kapılarımızda bir sıkıntı yok ama Bulgaristan olsun, Romanya olsun bizim için sıkıntı" dedi.Polonya'ya giden Ömer Kılıç ise 14 saattir bekleyişte olduğunu dile getirdi. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap veremediğini anlatan Kılıç, "Bulgaristan doğru dürüst çalışmıyor. Türkiye çalışıyor. Bulgaristan tarafı belli bir kotada araç alıyor. Böyle olunca sorun oluyor" diye konuştu. Sait Çelik de gece saatlerinde sıraya girdiğini, yemek ihtiyaçlarını araçlarında gidermeye çalıştıklarını belirtti.
türkiye
bulgaristan
hamzabeyli sınır kapısı
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bulgaristan, sınır, hamzabeyli sınır kapısı, kuyruk, ihracat
bulgaristan, sınır, hamzabeyli sınır kapısı, kuyruk, ihracat
Sınır kapısında 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu: ‘Bulgaristan doğru dürüst çalışmıyor’
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İhracat tırlarının oluşturduğu yoğunluğa Bulgaristan gümrüğünün yanıt verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
Türkiye'nin ihracatındaki artış, Ukrayna krizi nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 38 kilometreye ulaştı. Yüzlerce tır sürücüsü, özellikle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçip ihraç yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.
Macaristan'a giden tır sürücüsü Mutlu Aydoğan, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi. Saatlerdir kuyrukta beklediğini ifade eden Aydoğan, "Bulgaristan arabaları çekemiyor. Bulgaristan'ın sıkıntısını şu anda biz çekiyoruz. Bizim kapılarımızda bir sıkıntı yok ama Bulgaristan olsun, Romanya olsun bizim için sıkıntı" dedi.
Polonya'ya giden Ömer Kılıç ise 14 saattir bekleyişte olduğunu dile getirdi. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap veremediğini anlatan Kılıç, "Bulgaristan doğru dürüst çalışmıyor. Türkiye çalışıyor. Bulgaristan tarafı belli bir kotada araç alıyor. Böyle olunca sorun oluyor" diye konuştu. Sait Çelik de gece saatlerinde sıraya girdiğini, yemek ihtiyaçlarını araçlarında gidermeye çalıştıklarını belirtti.