https://sputniknews.com.tr/20221109/satiliga-cikarilan-liverpool-icin-istenen-rakam-belli-oldu-1063247569.html
Satılığa çıkarılan Liverpool için istenen rakam belli oldu
Satılığa çıkarılan Liverpool için istenen rakam belli oldu
Fenway Sports Group'un Liverpool için 4 milyar sterlin istediği öğrenilirken, MMA dövüşçüsü Conor McGregor da Liverpool'u satın almakla ilgilendiğini duyurdu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T16:19+0300
2022-11-09T16:19+0300
2022-11-09T16:21+0300
liverpool
satış
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Liverpool'u satışa çıkaran Fenway Sports Group'un (FSG), Liverpool için 4 milyar sterlin istiyor.2011'de ortağı Maverick Carter ile birlikte Liverpool'un yüzde 2'sine 4.7 milyon sterlin ödeyen Lebron James'in bu ortaklıktaki getirisi 35 milyon sterlin oldu. Lebron James'in elinde Liverpool hisselerinin değeri 39 milyon sterlin.Forbes'un rakamlarına göre Liverpool'un değeri 3.56 milyar sterlin. Yine aynı dergiye göre Liverpool yıllık 539 milyon sterlin gelir elde ediyor. Liverpool'un sahibi FSG ise 4 milyar sterlin istiyor.Liverpool'u 2010 yılında satın alan FSG yaklaşık olarak 300 milyon sterlin ödemişti.Conor McGregor talip olduÖte yandan, İrlandalı MMA dövüşçüsü Conor McGregor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Liverpool'un satın alınmasıyla ilgilediğini belirtti.McGregor, bir takipçisinin, 'Liverpool'u satın al' şeklindeki gönderisini alıntılayarak, "Bunu sevdim! Haberi duyar duymaz bilgi istedim" ifadelerini kullandı.NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığına göre, Conor McGregor'ın tek başına Liverpool'u satın almaya yetecek maddi gücü yok. Ancak ünlü dövüşçü yatırımcılarla birlikte böyle bir şeyi gerçekleştirebilir.
https://sputniknews.com.tr/20221107/liverpool-taraftarlarina-sok-fenway-sports-grup-kulubu-satisa-cikardi-1063158214.html
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liverpool, satış
Satılığa çıkarılan Liverpool için istenen rakam belli oldu
16:19 09.11.2022 (güncellendi: 16:21 09.11.2022) Abone ol
Fenway Sports Group'un Liverpool için 4 milyar sterlin istediği öğrenilirken, MMA dövüşçüsü Conor McGregor da Liverpool'u satın almakla ilgilendiğini duyurdu.
Liverpool'u satışa çıkaran Fenway Sports Group'un (FSG), Liverpool için 4 milyar sterlin istiyor.
2011'de ortağı Maverick Carter ile birlikte Liverpool'un yüzde 2'sine 4.7 milyon sterlin ödeyen Lebron James'in bu ortaklıktaki getirisi 35 milyon sterlin oldu. Lebron James'in elinde Liverpool hisselerinin değeri 39 milyon sterlin.
Forbes'un rakamlarına göre Liverpool'un değeri 3.56 milyar sterlin. Yine aynı dergiye göre Liverpool yıllık 539 milyon sterlin gelir elde ediyor. Liverpool'un sahibi FSG ise 4 milyar sterlin istiyor.
Liverpool'u 2010 yılında satın alan FSG yaklaşık olarak 300 milyon sterlin ödemişti.
Conor McGregor talip oldu
Öte yandan, İrlandalı MMA dövüşçüsü Conor McGregor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Liverpool'un satın alınmasıyla ilgilediğini belirtti.
McGregor, bir takipçisinin, 'Liverpool'u satın al' şeklindeki gönderisini alıntılayarak, "Bunu sevdim! Haberi duyar duymaz bilgi istedim" ifadelerini kullandı.
NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığına göre, Conor McGregor'ın tek başına Liverpool'u satın almaya yetecek maddi gücü yok. Ancak ünlü dövüşçü yatırımcılarla birlikte böyle bir şeyi gerçekleştirebilir.